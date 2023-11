Ehrungen beim Gesamtchor Schlier-Unterankenreute

Mit einem festlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin in Schlier wurde am Sonntag, 12. November, das Kirchenpatrozinium mit Pfarrer Störzer gefeiert. Die musikalische Gestaltung übernahm der Gesamtchor Schlier-Unterankenreute unter der Leitung von Hans Friedrich und an der Orgel spielte Judith Kuhn.

Während des Gottesdienstes wurden nicht nur neun Minis neu aufgenommen und vier verabschiedet, sondern auch Mitglieder des Gesamtchores Schlier-Unterankenreute geehrt. Für 40 Jahre überreichten Pfarrer Störzer und Marc Malmer die Urkunden des Cäcilienverbandes der Diözese Rottenburg-Stuttgart und die Ehrenzeichen in Silber an Maria Brechtelsbauer, Christel Rodriguez und Robert Bierenstiel. Ehrenbriefe des Bischofs Gebhard Fürst sowie die Ehrenurkunden des Cäcilienverbandes erhielten für 55 Jahre Bruno Sauter, für 60 Jahre Marianne Fuchs und für 70 Jahre Ferdinand Breitinger. Die Ehrungen nicht persönlich entgegennehmen konnten folgende Sängerinnen: Helene Amann für 10 Jahre und jeweils für 40 Jahre Antonie Rist und Rese Huchler. Alle Geehrten erhielten jeweils noch ein Geschenk der Kirchengemeinde und den Beifall der Kirchenbesucher.

Sowohl Pfarrer Störzer als auch der Vorsitzende des Kirchengemeinderates Schlier, Marc Malmer, würdigten die langjährige Treue der Jubilare zum Chor und sprachen auch den Dank an alle Sängerinnen und Sänger aus. Bei einem gemütlichen Zusammensein bei Speis und Trank im Pfarrstadel endete das Fest.