Ehrenurkunden für langjährige Betriebszugehörigkeit

Gute und treue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Rückgrat eines jeden Unternehmens. In der Region Bodensee-Oberschwaben sind langjährige Betriebszugehörigkeit durchaus keine Seltenheit. Sie sind Ausdruck nachhaltiger wirtschaftlicher Strukturen und zeigen die Verbundenheit der Menschen zu ihrer Region und ihren Arbeitgebern.

Die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) gratuliert folgenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im September dieses Jahres im Kreis Ravensburg ihre langjährige Betriebszugehörigkeit feiern konnten: Roland Saleth für 25 Jahre bei der Erwin A. Lang GmbH & Co. KG in Ravensburg, Rupert Pfleghar für 25 Jahre bei der Gebhardt Werkzeug- u. Maschinenbau GmbH in Baienfurt, Jürgen Zülke für 40 Jahre bei K.H. Lochmeyer e. K. in Ravensburg, Markus Klaus für 10 Jahre bei der Scheurich GmbH in Wolfegg sowie Nadine Arnold und Christian Hämmerle für jeweils 15 Jahre bei Thyssenkrupp Schulte in Weingarten.

Im Oktober feierte außerdem Detlef Keller für 30 Jahre seine langjährige Betriebszugehörigkeit bei Thyssenkrupp Schulte in Weingarten.