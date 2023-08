Ehrenurkunden für langjährige Betriebszugehörigkeit

Die Industrie– und Handelskammer Bodensee–Oberschwaben (IHK) in Weingarten ehrt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Betriebsjubiläum.

Gute und treue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind das Rückgrat eines jeden Unternehmens. In der Region Bodensee–Oberschwaben sind langjährige Betriebszugehörigkeiten durchaus keine Seltenheit. Sie sind Ausdruck nachhaltiger wirtschaftlicher Strukturen und zeigen die Verbundenheit der Menschen zu ihrer Region und ihren Arbeitgebern.

Die IHK gratuliert folgenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die im August dieses Jahres im Kreis Ravensburg ihre langjährige Betriebszugehörigkeit feiern konnten. Bei der Firma E.A. Lang GmbH & Co. KG in Ravensburg: Harald Wöhrle (45 Jahre) und Fikret Sarar (15 Jahre). Bei der Thyssenkrupp Schulte GmbH in Weingarten: Dieter Müller (40 Jahre) und Carmen Müller (30 Jahre).