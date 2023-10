Ehrenmitgliedschaft im Golfclub Ravensburg

Klaus Wolber, seit 20 Jahren in der Vorstandschaft des GC Ravensburg als Beirat tätig, wurde am Samstag, 7. Oktober, mit der Ehrenmitgliedschaft des Golfclubs Ravensburg ausgezeichnet. Sein Name steht für Engagement, Verantwortungsbewusstsein und fairen Sportgeist. Weiterhin verlieh ihm der Präsident Hugo Adler die Ehrennadel in Gold des GC Ravensburg.

In der Urkunde heißt es: „Der Golfclub Ravensburg verleiht Herrn Klaus Wolber die Ehrenmitgliedschaft sowie die Ehrennadel in Gold des Golfclubs Ravensburg. Er engagiert sich insbesondere für Events wie große Turniere und Jubiläen. Er bringt neue Ideen ein, plant und organisiert die Veranstaltungen und hilft bei der Durchführung mit. Durch sein immenses Engagement und seine menschliche Art wird er von den Mitgliedern geschätzt und respektiert und trägt somit erheblich zu einem aktiven und lebendigen Clubleben bei! Wir danken ihm für seine 20-jährige, engagierte und ehrenamtliche Arbeit. Ravensburg, Oktober 2023. Hugo Adler, Präsident Golfclub Ravensburg“