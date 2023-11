Als „Ehrenamtsfreundlicher Arbeitgeber im Bevölkerungsschutz“ wurde die EBZ Gruppe aus Ravensburg ausgezeichnet. Die Verleihung des Landes Baden-Württembergs erhalten jährlich Unternehmen, die ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit vielen Jahren bei der Ausübung des Ehrenamts im Bevölkerungsschutz unterstützen. Unterstützung wird beispielsweise in der Form gewährleistet, dass im Falle eines Einsatzes der Arbeitsplatz unverzüglich verlassen werden darf oder bei (Natur-)Katastrophen auch mehrtägige Freistellungen gewährt werden. Betriebsratsvorsitzender Nicolai Bonschinski nahm den Preis bei der Verleihung in Villingen-Schwenningen durch Innenminister und stellvertretenden Ministerpräsident Thomas Strobl für die EBZ Gruppe entgegen. „In unserer Unternehmenskultur nimmt das Ehrenamt einen wichtigen Stellenwert ein und somit ist es selbstverständlich, dass wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Ausübung ihres Ehrenamtes unterstützen und fördern“, so Thomas Bausch, Vorstandsvorsitzender der EBZ Gruppe.

Am Ravensburger Standort des Unternehmens engagieren sich rund hundert Mitarbeiter ehrenamtlich, wovon etwa die Hälfte im Bevölkerungsschutz tätig ist.