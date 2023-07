Ehemaligentreffen an der Realschule

Am Rutensamstag, 22. Juli, fand zum ersten Mal das Ehemaligentreffen im neuen Format an der Realschule Ravensburg statt. Hier konnten sich alle ehemaligen Schülerinnen und Schüler der Realschule Ravensburg in entspannter Atmosphäre treffen und Erinnerungen aufleben lassen. Bereichert wurde dieser besondere Tag durch Auftritte der Schützentrommer, den Trommlern vom Freundeskreis aller ehemaligen Realschüler (FAER) und dem Fanfarenzug Tell.

