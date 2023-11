Ehemaligentreffen am Bildungszentrum St. Konrad

Nachdem das Ehemaligentreffen 2021 leider pandemiebedingt ausfallen musste, konnte der Leiter des Bildungszentrums Herr Dr. Gerd Hruza am 11. November 2023 zahlreiche Gäste zum mittlerweile fünften Ehemaligentreffen begrüßen. Die Veranstaltung wird vom Verein der Ehemaligen und Freunde des Bildungszentrums St. Konrad e.V. in Zusammenarbeit mit den Schulen organisiert und richtet sich an ehemalige Schüler, Lehrer und Mitarbeiter aller Schularten.

Im vergangenen Jahr finanzierte der Verein mit seiner Spende die Anschaffung neuer Sitzbänke im Kindergarten und auch in diesem Jahr konnte die Vereinsvorsitzende Frau Dr. Sylvia Brehme wieder eine Spende von 800 Euro überreichen, diesmal zur Förderung des Projekts #Lernumgebung 2.0 der GWRS.

Dieser Veranstaltungspunkt war für die meisten Besucher jedoch sicherlich nicht der Hauptgrund ihres Erscheinens, vielmehr dürfte es ihnen darum gegangen sein, Erinnerungen aus der Schulzeit aufleben zu lassen und sich mit anderen Ehemaligen auszutauschen. Mit einem kurzen Film anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von Realschule und Gymnasium, der auch die Entwicklung der Schulen über die Jahre zeigte, wurden sie auch direkt in die passende Stimmung versetzt. Anschließend luden Kaffee und Kuchen (vielen Dank an die Kursstufe 2) im herbstlich dekorierten Speisesaal zum geselligen Austausch ein. Gleich drei Abschlussklassen der Werkrealschule und der vormaligen Hauptschule nutzten das Ehemaligentreffen als Rahmen für ihr Jahrgangstreffen.

Bei Schulhausführungen wurde eifrig diskutiert, wie die Klassen- und Oberstufenzimmer zur eigenen Schulzeit ausgesehen hatten, und sogar ein kurzer Abstecher ins Lehrerzimmer stand auf dem Programm. Großes Interesse erfuhr auch die Fotoausstellung. Das Wiedersehen mit ehemaligen Lehrern war für viele Besucher ein Highlight des Nachmittags.

Das nächste Ehemaligentreffen findet turnusmäßig am 8. November 2025 statt. Informationen zum Ehemaligenverein, seinen weiteren Aktivitäten und zur Mitgliedschaft finden Sie unter http://ev-st-konrad.de.