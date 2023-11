Edith-Stein-Schule präsentiert Jugend forscht Projekt

Bei der 20. Auflage der Science Days, Deutschlands größtem Wissenschafts- und MINT-Festival im Europa-Park, konnten die Besucher die spannenden Facetten von Wissenschaft und Technik entdecken. In der Europa-Park Arena gaben über 70 Aussteller außergewöhnliche Einblicke in hochaktuelle Themen und deren Erforschung.

Dabei war auch ein Forscherteam der Edith-Stein-Schule Ravensburg. Die Schüler/innen Marla Wiedemann, Eva Rommelspacher und Lennox Elle des biotechnologischen und ernährungswissenschaftlichen Gymnasiums präsentierten ihr Forschungsprojekt „Sind Hefen farbenblind?“ auf Einladung der Baden-Württemberg Stiftung einer großen Öffentlichkeit. In ihrer Arbeit erforschen sie die Stoffwechselaktivität der Hefezellen bei verschiedenen Lichtfarben. Für die Jungforscher/innen war es eine gute Gelegenheit, sich mit Experten und Interessierte auszutauschen, denn Sie möchten im Februar am Jugend forscht Wettbewerb in Friedrichshafen teilnehmen.