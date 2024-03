Edith-Stein Schülerinnen und Schüler im Labor der PH

Alle Schülerinnen und Schüler der drei Biologiekurse der Jahrgangsstufe eins des beruflichen Gymnasiums der Edith-Stein-Schule Ravensburg konnten in Zusammenarbeit mit der PH Weingarten, Fachbereich Biologie, im Labor die neue Genschere CRISPR-Cas anwenden und die Wirkung erforschen.

Die CRISPR-Cas Methode versetzt Wissenschaft und Industrie aktuell in Euphorie und wird als Revolution der Molekulargenetik gefeiert. Die Studentin Viviana Probst erarbeitete im Rahmen ihrer Masterarbeit bei Herrn Prof. Dr. Weitzel einen anschaulichen Schulversuch, in dem Bakterien durch die neue CRISPR-Cas Methode gentechnisch verändert werden. Für die Schülerinnen und Schüler war es eine tolle Erfahrung, die in der Theorie kennengelernte Methode in der Praxis anzuwenden. Die Edith-Stein-Schule bedankt sich herzlich für die hervorragende und gewinnbringende Kooperation.