„Edith for Science“

Am 2. Februar veranstaltete die Edith-Stein-Schule Ravensburg eine Science Night. Naturwissenschaftlich interessierte Schülerinnen und Schüler waren eingeladen zum Entdecken, Mitmachen und Staunen.

Von der Biotechnologie über die Ernährung bis zu biologischen und chemischen Vorgängen boten Schülerinnen und Schüler des beruflichen Gymnasiums mit ihren Lehrkräften ein weites Spektrum an Workshops. So konnten die Besucherinnen und Besucher beispielsweise die DNA aus Banane isolieren, DNA in der Gelelektrophorese sichtbar machen, die Orange als Multitalent kennenlernen oder bei den Aha-Erlebnissen der Chemie chemische Versuche mit digitaler Messtechnik durchführen. Im Hefelabor ging es um die geschmacklichen Vorlieben der Hefen und was man im Alltag aus Hefen machen kann, während im Sensorik-Labor die eigenen Sinne getestet werden konnten. Bei der Mitmach-Physik probierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer physikalische Experimente aus und die Welt im Mikrokosmos betrachteten Sie durch das Mikroskop.

Alle Beteiligten waren überzeugt, dass die Naturwissenschaften spannend sind und hatten viel Spaß am vielfältigen Angebot.