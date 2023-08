„Nicht alles auf die Goldwaage legen“

„Ich wünsche Euch, dass die gemeinsame Zeit noch viele Jahre dauern möge, dass Franz treffsicher und Antonie weiterhin so humorvoll bleibt“, waren die guten Wünsche von Bürgermeister Roland Haug bei seinem Gratulationsbesuch anlässlich der Diamantenen Hochzeit von Antonie und Franz Barth. Lebhaft, humorvoll und voller Anekdoten war das Gespräch mit den beiden Jubilaren, in dem sie die 60 Jahre des gemeinsamen Lebensweges Revue passieren ließen.

Die 1942 geborene junge Antonie Halder vom Tobelhof war im Gasthof „Unterer Kuhberg“ in Ulm in der Küche beschäftigt. Dort kehrte Franz Barth, 1941 in Dietenheim an der Iller geboren und in der Bleidorn–Kaserne im Fort Unterer Kuhberg seinen Wehrdienst ableistend, mit seinen Kameraden ein, wo sich dann erstmals die Wege der Beiden kreuzten. Nach seiner Bundeswehrzeit erinnerte er sich an das Mädchen aus Oberschwaben und so entwickelte sich aus dem Briefwechsel die gemeinsame Zuneigung. Am 30. August 1963 heirateten sie standesamtlich, dem am 5. Oktober 1963 die kirchliche Trauung in der Nikolauskapelle in Musbach folgte.

Eine kleine Wohnung im Tobelhof, war die erste gemeinsame Heimstatt. 1973 bauten sie mit viel Eigenleistung ihr Wohnhaus in der Gartenstraße in Ebersbach für die größer werdende Familie. 1962 suchte das Bauunternehmen Reisch in Saulgau einen Kranfahrer. Franz Barth bekam die Stelle, die er dann bis zu seiner Rente 2001 inne hatte. „Ich war Kranfahrer aus Leib und Seele und gerne bei Reisch“, erinnert sich Franz Barth an diese Zeit. Seine Frau trug neben ihrer Aufgabe als Mutter von fünf Kindern und Hausfrau, als Näherin bei der damals populären Nußbaumer Näherei in Aulendorf und als Putzhilfe, zum Familieneinkommen bei. Selbst mit nun mit 81 Jahren sorgt sie bei einer Putzstelle seit 46 Jahren für Sauberkeit und Ordnung.

Neben Arbeit und Familie engagieren sich beide in der Gemeinschaft. Bei Franz Barth ist es der Schießsport. Die Schützenvereine Ebersbach und Bad Saulgau profitieren bis heute von diesem exzellenten Schützen. Allerdings plagt ihn zur Zeit der Graue Star. Auch die Kyffhäuser–Kameradschaft Ebersbach profitiert vom ehrenamtlichen Engagement. Seit fünfzig Jahren ist er deren Fähnerich. Für Antonie Barth ist der Dienstagabend fest gebucht für das Frauenturnen, wo sie heute die Älteste der Turnriege ist. Seit der Gründung der Städtepartnerschaft Bad Saulgau–Chalais gehören beide zum festen Stamm. So hat sich auch eine Freundschaft mit einer französischen Familie entwickelt, die bis heute anhält.

Auf die Frage, was das Geheimnis einer so langen Ehe sei, antwortet schmunzelnd und mit trockenem Humor Antonie Barth „Nicht alles auf die Goldwaage legen und einfach nicht auseinander gehen!“. Am ersten Oktoberwochenende, dem Tag der kirchlichen Trauung, werden diese 60 Jahre im Kreise der Großfamilie von fünf Kindern, elf Enkeln und neun Urenkeln gebührend gefeiert.