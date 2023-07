Staatssekretär Strasser ehrt langjährige Mitarbeiter von Gabriel Heizung Sonne Bad

Joachim Arnegger und Frank Schädler von der Firma Gabriel Heizung Sonne Bad aus Ebersbach–Musbach sind von Gerhard und Andrea Gabriel sowie dem FDP–Politiker und Staatssekretär Benjamin Strasser (von links, Foto: Gabriel) am Rande des Sommergrillens des Betriebs, für ihre langjährige Tätigkeit geehrt worden. Arnegger ist bereits 32 Jahre, Schädler 30 Jahre im Unternehmen tätig. 1991 startete Joachim Arnegger nach seiner ersten Ausbildung seine Karriere als Heizungs– und Bäderbauer in dem kleinen Handwerksbetrieb. 1993 kam Frank Schädler als Auszubildender im SHK–Handwerk in den Betrieb.