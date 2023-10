Was ein Zirkus

Eine Woche lang war die Grundschule Ebenweiler von kleinen Clowns, Akrobaten und Zauberern bevölkert. Die Projektwoche mit der Zirkusschule Abeba aus Breitnau im Hochschwarzwald sollte den Grundschülern Freude bereiten, aber auch pädagogische Werte vermitteln.

Mit einem Zirkuszelt auf dem Schulareal und einem einwöchigen Training durch Zirkuspädagogin Bente Scheffold, stand in der vergangenen Woche auf dem gesamten Gelände alles im Zeichen dieses lang ersehnten Projektes. Eineinhalb Jahre hatte die Schule auf die organisatorische Möglichkeit zur Umsetzung gewartet, allem voran auf eine Lösung der Finanzierungsfrage. Die benötigten rund 8000 Euro konnten schlussendlich durch die Spenden lokaler Unternehmen zusammengetragen werden, berichtete Schulleiterin Heike Moosherr anlässlich der ersten Aufführung von zwei am Freitagnachmittag.

„Für unsere Verhältnisse ist das eine sehr hohe Investition“, so Nadja Hirschle, Vorsitzende des Fördervereins. Durch großzügige Sponsoren, den Karten- und Bauchladenverkauf der älteren Schüler und die tatkräftige organisatorische Unterstützung der gesamten Gemeinde, konnte am Ende überraschend ein Plus in der Kasse erwirtschaftet werden. Dieser Betrag soll nun dem weiteren alltäglichen Bedarf der Schule zugutekommen, so Hirschle.

Auch Bürgermeister Tobias Brändle, der im Publikum eifrig applaudierte, freute sich, dass die Zirkusschule quasi ein Dorfgemeinschaftsprojekt gewesen sei. „Dass jeder im Dorf mitwirkt und unterstützt, wo er gebraucht wird, charakterisiert Ebenweiler sehr treffend“, meinte er. „Kuchenbacken, Aufbau, Kartenvorverkauf ‐ die ganze Gemeinde war ins Zirkusprojekt integriert“, so Brändle.

Ein sternenbedeckter gelb-blauer Zirkushimmel, musikalische Spannung, und sogar der dazugehörende Popcornduft inklusive Bauchladenverkäufer fehlte nicht. Die Aufregung war ihnen kaum anzusehen, wohl aber der Stolz über die erbrachte Leistung, als die Schülerinnen und Schüler der Klassen eins bis vier unter feierlicher Zirkusmusik und Scheinwerferlicht in die Manege liefen. Unter tosendem Applaus in einem bis auf den letzten Platz besetzten Zirkuszelt, zeigten sie, was sie innerhalb einer Woche gemeinsam mit Zirkuspädagogin Bente Scheffold eingeübt hatten. Gebannt blickten alle Zuschauer auf den Manegevorhang mit rotem Torbogen. Von den Requisiten bis zur Akrobatik: Das hätte ein „erwachsener“ Zirkus nicht besser hinbekommen.

Ohne Pädagogenteam, Hausmeister und Betreuerinnen, die das Chaos dieser Woche, die wie außerhalb der Zeit gewirkt hat, aufgefangen habe, wäre die Realisation gar nicht möglich gewesen, so Heike Moosherr. Die Kinder haben geübt, Geduld und Mut aufgebracht, sind über sich hinausgewachsen. Zauberer mit Schwertern und magischen Büchern, mit großem Humor die Show kommentierende Clowns, Feuerkünstler mit lodernden Fackeln und ernsten Mienen, Luftakrobaten, die lächelnd in den Seilen schwebten, Balanceure über rollende Tonnen: Es ist immer schwer, die eigene Rolle zu finden. Hat man sie jedoch gefunden, wird es durch etwas Übung immer leichter, diese auch zu leben. Aus Schüchternen wurden Akrobaten, aus Ängstlichen Feuerkünstler, aus Zurückhaltenden Zauberer, wie im Leben eben, wenn man so gut aufgefangen wie von der Zirkuspädagogin, dem Team der Grundschule und der gesamten Gemeinde für einmal sich selbst spielen kann. „Das wird schwierig mit einem neuen Projekt zu übertrumpfen sein“, so Nadja Hirschle. Man dürfe gespannt sein, was in vier Jahren auf die Bühne gezaubert wird, wenn das nächste große Projekt von Schule und Förderverein ansteht.