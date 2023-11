’S Ebenweiler Theäterle spielt „Die Heldenreise“

Aus vollen Reihen gab es Samstag viel Applaus für die Schauspielerinnen und Schauspieler um Regisseur Alex Niess in Ebenweiler für ihre Premiere des von Manfred Eichhorn geschriebenen Stückes „Die Heldenreise“. Mit viel Spielfreude und hinreißenden Kostümen erzählten die Darstellerinnen und Darsteller die Geschichte von Grischdi (Kevin Sekula), der Rösle (Julia Reichle) von ihrem Drachen befreien soll, um die Spätzlesdynastie zu sichern. Das Märchen für Erwachsene nahm die Zuschauer mit ins Haus der Knöpfles, aber auch zu schwäbischen Sagengestalten wie Langnees, Nachtfrau, Wetterhex & Co. bis Grischdi schließlich Rösle gereifter begegnet. Manch derben Tipp von Klopferle, Saumensch und Käuferle nahm er sich zur geplanten Eroberung des Rösle zu Herzen, so dass sie Mühe hatte zu widerstehen.

Karten www.ebenweiler-theaeterle.de