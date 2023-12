Ebenweiler

Musikverein Ebenweiler feiert sein Jahreskonzert

Ebenweiler / Lesedauer: 2 min

Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Ebenweiler (Foto: Julia Freyda )

Das traditionelle Jahreskonzert des Musikvereins Ebenweiler am zweiten Adventswochenende hat mit einer bunten Programmauswahl zahlreiche Gäste in das Dorfgemeinschaftshaus Sonnenhof gelockt. Den 50 Musikern und Musikerinnen war die große Spielfreude anzumerken und sie wurden vom Puplikum mit begeistertem Applaus belohnt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Veröffentlicht: 11.12.2023, 18:58 Von: sz