Großer Wert auf nachhaltige Bauweise gelegt

Der Anbau der Grundschule Ebenweiler ist feierlich eingeweiht worden. Mit nachhaltiger Bauweise, moderner Lernphilosophie und Digitaltechnik macht er die Gemeinde als Schulstandort zukunftsfest.

Das Gebäude der Grundschule Ebenweiler stammt aus dem Jahr 1871. Seit Kurzem gesellt sich architektonisch das 21. Jahrhundert dazu: der neue Anbau aus Holz und Glas. Innerhalb eineinhalb Jahren und auf einer Kostenbasis von rund drei Millionen Euro, zur Hälfte mit Fördergeldern finanziert, wurde mit diesen zusätzlichen Schulräumlichkeiten dem Bedarf der in den vergangenen Jahren um rund 200 zusätzlichen Menschen angewachsenen Gemeinde entsprochen.

Gemäß nachhaltiger Bauweise setzten die Planer eine zeitgemäße Raum– und Lichtarchitektur um. Das Gebäude ist an die Nahwärmeversorgung angeschlossen, verfügt über eine entsprechende Lüftungstechnik, die Fotovoltaikanlage erzeugt mehr Strom als benötigt und die Schallakustik ist an die Geräuschkulisse des Schulalltags angepasst. Aus hellen und freundlich wirkenden Räumen blicken die Kinder jetzt durch bodentiefe Fenster ins Ebenweiler Grün.

Wächst eine Gemeinde, muss die Infrastruktur mit hochgezogen werden, so Bürgermeister Tobias Brändle am Einweihungstag in der bis in die letzten Reihen mit Gästen besetzten neuen Aula. Der Wunsch der Schule war ein weiteres Klassenzimmer und die Sanierung der Toiletten aus den 1960er–Jahren. „Daraus wurde dann ein kompletter Anbau“, so Brändle, der Gemeinderat, Planungsteam und Bauherren vor eine Sinnfrage gestellt habe: „Welchen Stellenwert soll unsere Schule zukünftig im Dorfleben mit wachsender Einwohnerzahl einnehmen?“ Schlussendlich, so alle Beteiligten, soll die Ebenweiler Grundschule ein Heimatgefühl erwecken, eines, das lebenslange gute Kindheitserinnerungen und Freundschaften sowie Bindungen an den Heimatort erhält. Die Schule soll im Dorf gelassen werden.

Bei der Führung durchs Haus fällt auf, dass es im Altbau nebenan noch nach alter Schule der Vorgenerationen riecht, ein Gemisch aus Linoleum und Putzmittel. Warm ist es hier, jetzt im Sommer. Das war es im Winter vor 60 Jahren nicht. Oft habe damals der Lehrmeister mit erhobenem Zeigefinger die Schüler ermahnt, so, wie es auf dem Logo der Ebenweiler Grundschule abgebildet ist, erzählt Schulleiterin Heike Moosherr. „Schule bewegt sich glücklicherweise. Bei uns gibt heute gibt es einen schulischen Lebensraum für Kinder und Individualität statt Gleichschaltung.“ Der klassische Frontalunterricht habe ausgedient. I

Um Fördergelder zu erhalten, hat die Schule ein dieser Lernphilosophie entsprechendes Konzept entwickelt: fachunabhängige Lernblöcke, Projektarbeit, musische Tage, Förderkurse, Ganztagsbetreuung, alles übertitelt mit Lernzeit als Lebenszeit. Großen Applaus gab es daraufhin für die Kinder, die in ihrem selbst komponierten Schullied zum Ende der Veranstaltung sangen: „Lernen, lehren, leben und viel Freude geben ist unser Motto hier in diesem Haus.“