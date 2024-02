Ein bisschen klingt das, was Ebenweilers Bürgermeister Tobias Brändle und sein Fleischwangener Kollege Timo Egger derzeit maßlos ärgert, wie ein schlechter Witz. „Wenn für 1,5 Millionen Euro ein Loch zugemacht wird, das schon existiert, und ich nebendran für Hunderttausende Euro selber bohren muss, kann man das keinem Bürger mehr erklären“, sagt Timo Egger. Er schüttelt den Kopf. Denn genau das könnte sowohl in Ebenweiler als auch in Fleischwangen passieren.

Die Bürgermeister Timo Egger (links) und Tobias Brändle würden gerne die vorhandenen Altbohrungen für Geothermie nutzen. (Foto: Philipp Richter )

„Ich weiß so langsam nicht mehr, wie ich das meinem Gemeinderat noch erklären soll“, sagt Brändle mit einem verzweifelten Unterton. Denn eigentlich glaubten sie, eine gute Idee gehabt zu haben. Jetzt machen ihnen aber ein Unternehmen und das Umweltministerium einen Strich durch die Rechnung. Die Geschichte, die die beiden Bürgermeister erzählen, handelt von Erdöl in Oberschwaben, der Energiewende, einer grünen Idee und viel Steuergeld.

Die Geschichte von „Klein-Texas“

Alles beginnt Ende 2022, als die Neptune Energy GmbH bekanntgibt, dass sie die 14 alten Bohrlöcher in sieben Gemeinden verfüllen und renaturieren will. Denn bis 1997 sprudelte Erdöl aus dem oberschwäbischen Boden. Auf der Gemarkung der Gemeinden Wilhelmsdorf, Fronreute, Fleischwangen, Guggenhausen, Ebenweiler, Altshausen und Wolpertswende förderte man das schwarze Gold.

Einige Jahre war in Fleischwangen eine lodernde Fackel zu sehen. (Foto: Gemeindearchiv Fleischwangen )

Ein bisschen stolz und ein bisschen scherzhaft nannten die Einheimischen den Flecken Erde „Klein-Texas“. Während der Fahrt durch die Gegend nickten die Pferdekopfpumpen und loderten Erdgasfackeln im sanften Grün und schoben sich zwischen Kirchtürmen, Kuhweiden und Wäldern in die Landschaft. Rund 280.000 Kubikmeter Erdöl und 920 Millionen Kubikmeter Erdgas wurden über 32 Jahre lang von dort in die Pipelines und bis an den Bodensee geschickt. Auch so manches Häusle heizte mit dem oberschwäbischen Gas. Diese Zeiten sind aber längst vorbei. Die Lager gelten als erschöpft.

Bürgermeister fordern Unterstützung

An die Idee, Energie aus der Tiefe zu holen und damit Häuser zu heizen, wollen die zwei Bürgermeister anknüpfen. Ebenweiler - vom Land Baden-Württemberg als Bioenergiedorf ausgezeichnet - hat bereits ein Nahwärmenetz und würde dieses gerne erweitern. Die Gemeinde sieht sich ihrem Titel verpflichtet, macht Brändle klar.

Die Idee: Die vorhandenen Bohrungen prüfen und herausfinden, ob diese nicht für die Gewinnung von Geothermie geeignet sind. Fleischwangen will ein Nahwärmenetz aufbauen und auch die anderen Gemeinden würden gerne die Möglichkeiten überprüfen. „Natürlich ist das auch für uns interessant“, sagt Wilhelmsdorfs Bürgermeisterin Sandra Flucht.

Doch noch nicht einmal eine Machbarkeitsstudie, ob die Altbohrungen genutzt werden können, ist derzeit möglich. „Von Neptune Energy heißt es nur: Das geht nicht und fertig. Daten bekommen wir nicht zur Verfügung gestellt und vom Umweltministerium werden wir auch nicht unterstützt“, klagt Timo Egger. „Von dort bekommt man nur als Antwort, dass sie Geothermie toll finden und dass wir einfach nebendran neu bohren sollen“, sagt Brändle.

Überbleibsel von den Erdölbohrungen: Bis 1997 wurde in sieben Gemeinden im westlichen Landkreis Ravensburg Erdöl und Erdgas fördert. (Foto: Philipp Richter )

Der Bürgermeister zieht einen Brief des Ministeriums aus seinen Unterlagen. Darin heißt es, dass solche Neubohrungen mit 40 Prozent vom Land bezuschusst werden. Egger schätzt, dass für eine Geothermiebohrung für ein Nahwärmenetz 3000 Meter tief gebohrt werden muss, und weist auf ein Problem für kleine Kommunen hin: das Geld. Denn Geothermie für ein Nahwärmenetz ist teuer. „Wenn wir ungefähr 1000 Euro pro Meter Kosten ansetzen, ist das eine enorme Summe, die man sparen könnte, wenn man die Altbohrungen ganz oder nur teilweise nutzt“, sagt Egger.

Auch Studie nicht möglich

Ob die Löcher, durch die einst das Erdöl gepumpt wurde, überhaupt nutzbar sind, sei allerdings nicht sicher. Das räumen die beiden Bürgermeister ein. „Wir wollten ja zunächst eine Machbarkeitsstudie“, so Brändle. „Wenn zum Schluss rauskommt, dass das nicht geeignet ist, dann ist das auch in Ordnung. Wir wollten es nur nicht unversucht lassen. Jetzt haben wir eine Idee, die nicht grüner sein könnte und einen pragmatischen Ansatz, aber werden darin aus Stuttgart nicht unterstützt“, sagt er.

Die Wünsche der Bürgermeister, die sie an Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) richteten, waren unter anderem eine fachliche und finanzielle Unterstützung des Projekts sowie die Übernahme der bergbaulichen Verantwortung. Doch das Ministerium sagte ab: „Eine Nachnutzung der Bohrungen statt eines Rückbaus wäre gegebenenfalls die Entscheidung des aktuellen Betreibers oder, nach Veräußerung der Bohrungen, eines neuen Investors.“

Neptune Energy muss Pflicht erfüllen

Doch für die Firma Neptune Energy ist klar, dass sie die Renaturierung wie geplant noch in diesem Jahr beginnen wird. Sie verweist auf die bergbaurechtliche Verpflichtung dazu. Ohne „erfolgreiche Verfüllung“ könnten die Bohrungen nicht „entlassen werden“. Darauf bezieht sich auch das Ministerium.

Erste Vorbereitungen sind bereits gestartet. Im Sommer sollen schließlich die großen Arbeiten stattfinden und die Löcher verfüllt werden. Auf Anfrage der Redaktion schreibt das Unternehmen: „Bei der Betrachtung des Bohrbestandes im Raum Ravensburg durch die eigenen Experten, kamen diese aus vielerlei Gründen zu dem Entschluss, dass die Bohrungen sich nicht zur Nachnutzung eignen. Die technischen Erläuterungen sind komplex und vielschichtig.“

Hohe Temperaturen in der Tiefe

Damit will sich Bürgermeister Timo Egger aber nicht zufriedengeben. Ein schlichtes „Geht nicht“ ist dem Pragmatiker zu wenig, er will für seine Idee kämpfen. In Fleischwangen steht Egger am Ortsrand auf dem Skaterplatz und zeigt auf einen Käfig, auf dem „Bohrung Fronhofen 13“ steht. Dort wurde einst Öl gefördert. „Wir gehen von einer Temperatur von 80 Grad in der Tiefe aus“, sagt Egger. Für Nahwärme also gut geeignet. Doch hier wird Neptune Energy renaturieren.

Etwa 150 bis 200 Meter davon entfernt befindet sich ein Wohngebiet. „Und wir würden hier perspektivisch näher an die Bohrung heranrücken“, sagt Egger. Denn das Wohngebiet Riedsenn könnte künftig wachsen. Doch aus der Energiegewinnung an dieser Stelle wird jetzt nichts. Wenn, dann muss er neu bohren lassen. So wie in Ebenweiler und überall sonst.

Neue Projekte in Aussicht?

Und dafür steht Neptune Energy auch bereit. Das betont das Unternehmen und ergänzt: „Neptune Energy hat ein generelles Interesse, Erdwärme zu fördern und möchte dies in Zukunft in Deutschland auch im Rahmen von neuen Projekten umsetzen. Diese Neubohrungen entsprächen dann dem heutigen Stand der Technik und wären ausschließlich für eine geothermische Nutzung ausgelegt.“