Begrüßungs- und Willkommensfest im Sonnenhof in Ebenweiler

Mittlerweile beherbergt Ebenweiler insgesamt 46 Flüchtlinge (einschließlich Kinder). Der Helferkreis Ebenweiler schlug vor und fand damit auch die Unterstützung des Bürgermeisters, Tobias Brändle, diesen Flüchtlingsfamilien die Möglichkeit zu geben, sich im Sonnenhof Ebenweiler zu treffen, Gedanken und Erlebnisse auszutauschen und sich untereinander besser kennenzulernen und zu vernetzen.

Wie die Initiatoren mitteilen, haben einige Geflüchtete in angenehmer, fast familiärer Atmosphäre sich und ihre Familien vorgestellt und auf einer Weltkarte gezeigt, wo ihre Heimat liegt, die sie verlassen mussten. So konnten sowohl ukrainische als auch nigerianische Geflüchtete über sich und ihre Flucht berichten, was von allen um sie herum mit Interesse und Anerkennung registriert wurde.

Der Wunsch der Flüchtlinge geht dahin, sich zu integrieren, dazuzugehören und mit ihren Kindern nach der Gefahr für Leib und Leben in den Kriegsgebieten hier sicher und friedlich miteinander leben zu können.

Bei einer ansprechenden Kaffeetafel, Kuchen, Tee und erfrischenden Getränken, kamen viele Fragen auf, die sowohl von Bürgermeister Brändle, Marion Falkenstein vom Integrationsmanagement und den anwesenden Mitgliedern des Helferkreises Ebenweiler beantwortet werden konnten. Es wurde ausgiebig geplaudert, gelacht und, was für alle Beteiligten auch so empfunden wurde, dieses zwanglose Beisammensein von allen Seiten genossen.