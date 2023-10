Durlesbachschule besucht „Hannah und die Bohnenranke“

Die gesamte Durlesbachschule war kürzlich bei den Bad Waldseer Figurentheatertagen. Auf dem Programm stand Hannah und die Bohnenranke, ein Schauspiel für GrundschülerInnen vom Theater Kunstdünger (www.theater-kunstduenger.de).

Die Geschichte eines Kindes, das seinen eigenen Mut entdeckt und mühelos die richtigen Entscheidungen trifft, wurde an diesem Vormittag erzählt. Die Kinder wurden in eine Welt fantastischer Wunder entführt, in der sie ohne Einschränkungen von einer besseren Zukunft träumen konnten. Das Theater Kunstdünger zeichnet sich durch seine offene Spielweise in Verbindung mit einfachen theaterlichen Mitteln aus. Diese ästhetischen Mittel ermöglichen es dem Publikum, durch die Kraft der eigenen Vorstellungskraft Bilder und Geschichten zu vervollkommnen.

Die Durlesbachschule möchte sich recht herzlich beim Elternbeirat der Schule sowie der Bildungsstiftung Bad Waldsee für diesen wundervollen Theatervormittag bedanken. Ihre großzügige Unterstützung hat diesen Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis für die Kinder gemacht.