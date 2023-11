Durlesbachschule besucht das Kino Seenema

Das Team vom „Gesunden Pausenbrot“ hat in diesem Jahr die Teilnahme an der Schulkinowoche des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg finanziell unterstützt. Dank dieser großzügigen Unterstützung konnten an zwei Tagen alle Kinder der Durlesbachschule das nahegelegene „Seenema-Kino“ in Bad Waldsee besuchen und knapp 80 Minuten Filmgenuss erleben. Herzlichen Dank für diese wertvolle Unterstützung!

Die Kinder der Stufen 1/2 sahen sich die neuen Abenteuer vom Pumuckl an und die älteren Kinder der Stufen 3/4 den norwegischen Film Tottori - Kopfüber ins Abenteuer. Die SchulKinoWochen sind ein bundesweites Angebot zur Filmbildung, welches VISION KINO in Kooperation mit Partnern in allen 16 Bundesländern organisiert. Das Projekt will allgemein die Zusammenarbeit zwischen Schulen und Kinos stärken, vorhandene Schulkinoangebote ergänzen und verstetigen, lokale und regionale Netzwerke stärken und Filmbildung popularisieren. Mit Hilfe von SchulKinoWochen soll allgemein das Bewusstsein für Möglichkeiten der Filmerziehung und das Kino als Ort der kulturellen Bildung im Kontext des Schulunterrichts gestärkt werden.