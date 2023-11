Drei Titel für starken SGA-Nachwuchs

Mädchen: Mit starken Leistungen warteten diese auf, leicht verwundert war man trotzdem, dass man aber am Ende bei den U15 ein reines SGA-Endspiel sah, wo Selina Bensel mit 3:0 gegen ihre Vereinskameradin Elli Preiß klar die Oberhand behielt, die entkräftet nach ihrem grandiosen Halbfinalsieg gegen P. Merk vom SV Deuchelried für eine Sensation gesorgt hatte. Pech hatten Nele Angele und Lina Döbele, welche denkbar knapp mit 2:3 im Viertelfinale jeweils an Elli beziehungsweise Selina scheiterten. Platz neun von Jana Nuritdinow rundeten den Wettkampftag erfolgreich ab.

Lätizia Puz (U13) konnte mit einem sehr guten fünften Endrang überraschen, wobei sie nur denkbar knapp mit 2:3 den Einzug ins Halbfinale verpasste. Alina Bensel wusste mit einer 2:2-Bilanz zu gefallen. Annika Kübler und Ina Dörfler blieben zwar sieglos, deuteten jedoch die zuletzt gemachten Fortschritte deutlich an.

Jungen: Bei den Jungen U15 waren mit Anton Gebele, Marcel Maier, Jakob Schultheiß und Felix Weinfurter starteten vier Nachwuchskräfte. Anton überzeugte als Gruppenerster (3:0), bevor er im Viertelfinale seinem Gegner gratulieren musste. Jakob (2:1) hatte Pech, wegen des Satzverhältnisses reichte es nicht in die K.O.-Runde, welche Felix (0:3) und Marcel (1:2) ebenso verpassten.

Bei U13 starteten mit Arthur Feßler, Jannik Dangel, Are Manz, Nicolas Utoiu und Luis Manz ebenfalls eine motivierte Truppe. Erfahrung sammelten Nicolas (1:2), Are (1:2) und Jannik (0:3), während Arthur und Luis als Zweite überzeugend ins K.O.-Feld einzogen. Luis musste dort zwar mit einer beherzten Leistung seinem Gegner gratulieren, er deutete jedoch seine Offensivqualitäten an. Arthur überwand den Gegner im 1/8-Finale sicher mit 3:0, bevor er mit 0:3 am Einzug ins Halbfinale vorbeischrammte, mit Platz fünf jedoch ein tolles Ergebnis erreichte.

Doppel: Während die Jungs nicht über Platz fünf hinauskamen, zeigten die Mädels eine überzeugende Leistung. Insbesondere der Bezirksmeistertitel (U13) von Alina Bensel/Lätizia Puz kam doch sehr überraschend, wurde aber nervenstark erkämpft. Auch Ina Dörfler/Annika Kübler harmonierten richtig gut und waren erst im Halbfinale beim 0:3 zu stoppen. Jana Nuritdinow mit Partnerin Merk verloren knapp mit 2:3 im Halbfinale, während Nele Angele/Elli Preiß souverän ins Finale einzogen, wo sie auf Selina Bensel/Lina Döbele trafen. Ein klares 3:0 verhalf zum souveränen Titelgewinn.