Drei Titel für den SGA-Nachwuchs

Bei den diesjährigen Kreismeisterschaften der Jugend in Baindt nahm dieses Mal zwar nur eine kleine Abordnung der SGA teil, dennoch konnten nicht weniger als 3 Titel und 3 Vizemeister gefeiert werden.

Bei den Mädchen U15 war anhand der Setzliste klar, dass der Titel nur über den SGA-Nachwuchs ging. So spielten sich sowohl Selina Bensel wie auch Elli Preiß ungeschlagen durch die Gruppenphase. Auch das Halbfinale war für beide kein Prüfstein und so standen sie sich am Ende im Kampf um den Titel gegenüber, welchen Selina mit 3:1 für sich entscheiden konnte.

In der Gruppenphase der U13 gelang hier Alina Bensel (3:2), Annika Kübler (1:4) und Ina Dörfler (0:4) zwar nicht den Sprung in die K.O.-Runde, da die Jahrgänge am Ende jedoch getrennt gewertet wurden. feierte Alina Bensel (U13) den Titel und Annika Kübler Platz 2. Ina Dörfler erreichte bei den U12 Platz 6.

Bei den Jungs gelang einzig Luis Manz (U12) in einem starken Feld mit 2:1 Gruppensiegen der Sprung ins Viertelfinale, wo er dem späteren Zweitplatzierten gratulieren musste. Arthur Feßler und Nicolas Utoiu (beide U13) schlugen sich wacker, Arthur erspielte sich 2:2 Siege und Nicolas eine 1:4 Bilanz. Paul Neumann (U15) erwischte eine starke Gruppe und blieb sieglos.

In den Doppeln gelangen nochmals gute Ergebnisse, so landeten Arthur Feßler/Nicolas Utoiu bei den U13 auf Platz 3, noch überraschender war der 2. Platz von Selina Bensel/Ina Dörfler. Der Titel von Elli Preiß zusammen mit ihrer Partnerin Stein aus Wolpertswende kam jedoch bei den U19 nicht ganz unerwartet. Paul Neumann mit zugelostem Partner konnte die erste Hürde mit 3:1 überwinden, im Viertelfinale war dann jedoch das Spielglück auf der anderen Seite der Platte. Alina Bensel/Annika Kübler feierten mit Platz 3 ein gelungenes Zusammenspiel, im Halbfinale musste man jedoch den Gegnerinnen beim 1:3 den Sieg überlassen.