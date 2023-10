Drei starke Tage im Allgäu für die Fünftklässler

Auch in diesem Jahr machten sich die Schülerinnen und Schüler der fünften Klasse der Döchtbühl Werkrealschule wieder auf zu den „Starken Tagen“ ins Allgäu. Knapp 350 Höhenmeter mussten die Kinder schon auf dem Weg zu der abgelegenen Alpe zu Fuß zurücklegen. Dort erwartete die Klasse eine tolle Aussicht auf die Berge sowie verschiedene Freizeitangebote, wie zum Beispiel eine Boulderhalle. Das Programm bestand neben einer Wanderung zum Rangiswanger Horn (1616 m.) aus erlebnispädagogischen und kooperativen Spielen zum gegenseitigen Kennenlernen und zur Teambildung. Unterstützt wurden die Klassenlehrerin Franziska Hadaller und Jakob Riether dabei von der Schulsozialarbeiterin Kristina Wurst, die für einen Tag anreiste. Da auch auf das Wetter wieder Verlass war, kamen am Ende alle glücklich und gestärkt von den gemeinsamen Erlebnissen wieder in Bad Waldsee an.

