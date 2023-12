Doppelspieltag in der Verbandsliga

Auf nicht einfach zu spielenden Bahnen in Schwabsberg unterlag die junge Berger Mannschaft am Ende deutlicher als es zunächst aussah mit 4 zu 2. Sarah Hartwig kam gut in die Partie musste sich aber am Ende mit 472/0 geschlagen geben. Melanie Thoma sicherte sich mit 483/1 Holz den ersten Punkt für Berg nach Sätzen. In der zweiten Paarung unterlag Tatjana Staudacher ihrer Gegnerin während Linn Staudacher mit 512/1 den zweiten Punkt sicherte.

Nur einen Tag später stand bereits die nächste Paarung in der Verbandsliga des Kegelnachwuchs an. Nun galt es auf heimischen Bahnen den ersten Sieg in der Verbandsliga zu erzielen. Linn Staudacher konnte mit 506/1 in der Startpaarung punkten, während Melanie Thoma mit guten 477/0 unterlegen war. Tatjana Staudacher musste sich mit 511/0 um nur Acht Holz geschlagen geben und Sarah Hartwig 497/0 sollte an diesem Tag der Punkt verwehrt bleiben. Am Ende reichte diese Mannschaftsleistung zu einem verdienten Unentschieden gegen Lonsee (3 zu 3) und zumindest einem Punkt.