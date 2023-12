Doppelkonzert verbindet

Am vergangenen Samstag betraten 75 Musikerinnen und Musiker die Bühne im gut besuchten Dorfgemeinschaftshaus Schalander in Zußdorf ganz nach dem Motto: Einzigartig - Besonders. Die Musikvereine Wilhelmsdorf-Esenhausen und Homberg-Limpach schlossen sich anlässlich des 10-jährigen Dirigentenjubiläums von Thomas Zimmermann zusammen und erfüllten ihm den Wunsch, ein gemeinsames Konzert auf die Beine zu stellen.

Hierfür wurden nicht nur Musiker auf andere Instrumente umgeschult, sondern es wurden auch die Proberäume umgestaltet, so dass diese große Anzahl an begeisterte Musikerinnen und Musiker auch Platz zum Musizieren hatten. Höhepunkt schließlich der Konzertabend, welchen Dagmar Felix als Vorsitzende des Musikvereins Homberg-Limpach eröffnete. Mit Stücken aus 10 Jahren musikalische Leitung von Thomas Zimmermann wurde ein fantastisches Konzert geboten. Vom Konzertmarsch „Graf Zeppelin“ zum klassischen „Ludwig“ bis hin zum Schicksal der Götter (Fate of the Gods) war der erste Teil schon ein Ohrenschmaus. Mit „Hallstatt“, wo zu Beginn das Hämmern im Bergwerk zu hören war, wurde dieser Teil beendet.

Zum Durchatmen fehlte allerdings die Zeit. Schwungvoll und mit viel Temperament riss die Operette von Johann Strauss „die Fledermaus“ das Publikum mit. Anschließend ging es in die weiten des Weltraum bei der „Star Wars Saga“ bevor, mit den bekannten Klängen von „Bryan Adams“ und dem Dauerbrenner im deutschen Fernsehen zur Weihnachtszeit „Cinderellas Dance“ aus drei Nüsse für Aschenbrödel, der Konzertabend allmählich in die finale Phase abbog.

Besonders gewürdigt wurde im Anschluss vom Vorsitzenden vom Musikverein Wilhelmsdorf-Esenhausen, Toni Reiss, der gemeinsame Dirigent Thomas Zimmermann. Humorvoll und amüsant wurde sich für die großartige Arbeit zum Konzert und die vergangenen Jahre beim Dirigenten bedankt. Dies wurde auch nach dem letzten Stück „Seekraft“, aus den Federn von Thomas Riether aus Ailingen, vom begeisterten Publikum mit Standing Ovations honoriert. Mit weihnachtlichen Klängen, „Christmas Time“ und dem Konzertmarsch „Unter der Admirals Flagge“ ging ein berauschender Konzertabend zu neige. Vielen Dank den Konzertbesuchern für ihren Applaus und ihre Spende für das gelungene Doppelkonzert der Musikvereine Homberg-Limpach und Wilhelmsdorf-Esenhausen.