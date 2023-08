Dolce Vita im Wohnpark St. Vinzenz

Der Wohnpark St. Vinzenz der St. Elisabeth–Stiftung in Aulendorf hat ein italienisches Sommerfest für Bewohnerschaft, Angehörige, Mitglieder des Fördervereins und Mitarbeitende veranstaltet. Live–Musik, Pizza und Eiskaffee sorgten für Lebensfreude pur.

Wohnparkleiter Markus Grauert eröffnete das Sommerfest: „Es ist wunderbar, dass wir heute zusammen feiern können, und das sogar unter freiem Himmel. Wir feiern heute ein italienisches Sommerfest und genießen zusammen ein Stück Dolce Vita — Lebensfreude.“ Ein lauer Sommerwind und Sonnenschein sorgten für die passende mediterrane Atmosphäre.

Über 80 Bewohnerinnen und Bewohner, Angehörige und Mitglieder des Fördervereins fanden sich am Vormittag auf dem Fest mit Blick auf den Stadtgarten Aulendorf ein. „Wir feiern heute den Sommer, das Leben und die Gemeinschaft“, hieß Seelsorgerin Sarah Kreutzer alle Anwesenden der Feierlichkeit im Rahmen eines Begrüßungsgottesdienstes willkommen. „So, wie wir heute hier versammelt sind, Jung und Alt gemeinsam, mit all unserer Unterschiedlichkeit, sind wir genau so bunt wie die Vielfalt des Lebens“, führte Sarah Kreutzer weiter aus. Um das Leben sinnbildlich zu beschreiben, wurde eine leere Schale nach und nach mit einem Päckchen Salz, einer Sanduhr, einer Kerze und abschließend mit einem Blumenstrauß befüllt. Das Salz stehe für die Würze im Leben, die Sanduhr für die Zeit im Leben, die dankbar mache. Die Kerze solle das Lebenslicht symbolisieren, ein Licht für die Würde des Menschen bis an sein Lebensende hin. Der Blumenstrauß solle die individuelle Besonderheit von jedem und jeder Einzelnen verdeutlichen, so unterschiedlich, wie jede einzelne Blume des Straußes auf ihre besondere Art schön ist. Ein buntes Zusammenleben schenke Freude, so die Seelsorgerin. „Wenn wir die Schale nun betrachten, ist sie voll. Sie ist reich, wie das Leben eines jeden von uns“, betonte Seelsorgerin Sarah Kreutzer.

Nach dem Gottesdienst wurden Antipasti und Pizza serviert. Frische Melonen und einen Eiskaffee zum Nachtisch, dazu als Highlight Live–Musik des Aulendorfer Harmonika–Clubs, rundeten das Sommerfest ab. „Ich fühle mich wie in Italien, es ist ein wunderbares Fest“, schwärmte eine 83–jährige Bewohnerin. „Wir freuen uns, dass wir mit dem italienischen Sommerfest ein besonderes Erlebnis schaffen konnten“, so Wohnparkleiter Markus Grauert.