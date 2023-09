Döchtbühlschule mit Stand an der (Aus-) Bildungsmesse

Die Döchtbühlschule war auch dieses Jahr mit einem eigenen Stand an der (Aus-) Bildungsmesse in Bad Waldsee vertreten. Die (Aus-)Bildungsmesse wird von der Bildungsstiftung Bad Waldsee organisiert, welche auch die Berufswegeplanung an der Döchtbühlschule unterstützt. Dieses Jahr fand die Outdoorveranstaltung wieder auf der Bleiche statt. Hier fanden sich über 45 Betriebe aus Bad Waldsee und näherer Umgebung ein, um den Schülerinnen und Schülern der der Waldseer Schulen das breite Spektrum der vielfältigen, reizvollen, zukunftsträchtigen und interessanten Ausbildungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Ziel der Veranstaltung war es auch erste Kontakte zu Wirtschafts, Industrie- sowie Dienstleistungsunternehmen und Institutionen, die aus- und weiterbilden, aufzunehmen.

Am Stand der Döchtbühlschule konnten sich interessierte Eltern und Firmen über die Berufswegeplanung der Döchtbühlschule bei Uli Gassner, Beauftragter für Berufsorientierung, und Anja Serfontein, Karrierebegleitung, informieren.