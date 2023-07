Döchtbühlschule feiert Schulfest

Am Freitag, 21. Juli, fand das jährliche Schulfest der Döchtbühlschule statt. Die Grund– und Werkrealschule hatte alle Eltern und Schülerinnen und Schüler herzlich dazu eingeladen und zahlreiche Besucher strömten auf den Döchtbühl. Nach dem Auftritt des Schulchores und der Mundharmonikaklasse gab es zahlreiche Angebote für große und kleine Kinder. Die Besucher konnten basteln, knüpfen und malen, Dosenwerfen und sich beim Schwammwerfen abkühlen. Im Schulgarten wurden Gemüsesorten bestimmt, es gab Akrobatikaufführungen und im Institut konnten sich die Größeren in der Gamezone austoben. Mit der Hilfe zahlreicher Eltern und älteren und jüngeren Schülern hatten die Kinder wirklich etwas zu tun an diesem Nachmittag. Für Verpflegung war bestens gesorgt: Kuchen und Kaffee, vegetarische Burger und Bratwurst, Eis und kühle Getränke — für jeden Besuchergeschmack war etwas Passendes dabei. Zum Schluss der Veranstaltung fiel jedoch die Urkundenverleihungen für die Bundesjugendspiele ins sprichwörtliche Wasser, denn ein kräftiger Regenguss beendete ein gelungenes Schulfest. Der Erlös des Schulfestes kommt dem Förderverein zugute, der damit verschiedene schulische Projekte vor Ort unterstützt.

