Döchtbühlschule bekommt Verstärkung

Zwei neue Gesichter im Kollegium der Döchtbühlschule sind seit dieser Woche im Einsatz. Anna–Lena Ege (r.) kommt von der Berta–Hummel–Grundschule in Bad Saulgau, wird die Klasse 1c unterrichten und auch die beiden Grundschulchöre unter ihre Fittiche nehmen. Dunja el Missiri (l.) kommt aus Bad Wurzach an die Werkrealschule und kümmert sich in diesem Schuljahr als Klassenlehrerin um die Zehner. Die Döchtbühlschule wünscht beiden einen guten Start, viel Erfolg und Freude bei der Arbeit. Foto: Stefan Betz

