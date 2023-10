Dirigententag des Blasmusikkreisverbandes Ravensburg

Die diesjährige Dirigentenschulung des Blasmusikkreisverbandes Ravensburg (BMKV RV) stand unter dem Thema „Dirigiertechnik, Probenpädagogik, Partituren richtig lesen und verstehen“. 25 Dirigenten-/innen sind dazu nach Haisterkirch gekommen.

Für diese Dirigenten-Weiterbildung konnte der BMKV RV den sehr geschätzten Klarinettisten und Musikpädagogen Mathias Wehr gewinnen.

Mathias Wehr ist nicht nur Dirigent, sondern auch Komponist und konnte in diesem Seminar die Brücke schlagen zwischen dem, was die Komponisten in die Partitur schreiben und dem, was die Dirigenten aus der Partitur herausholen können.

Der Vormittag war geprägt von theoretischem Wissen und Übungen, zur Verbesserung der beidhändigen Dirigiertechnik.

Als Lehrorchester stand im zweiten Teil des Seminars die Musikapelle Haisterkirch mit ihrem Dirigenten Klaus Wachter zur Verfügung. Mit diesem Orchester erarbeitete Mathias Wehr eines seiner Werke, welches dann auch an deren Konzert aufgeführt werden wird.

Der BMKV RV hat es sich zur Aufgabe gemacht, schon frühzeitig dem Dirigentenmangel entgegenzuwirken. So fand parallel zu dieser Schulung auch ein Schnupperdirigiertag unter der Leitung von Thomas Wolf und Rafael Ohmayer statt.