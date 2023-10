Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Agilität

Zu einem Production Excellence Day hatte das Zentrum für Digitalisierung in Produktion und Produktentwicklung (ZDP) der DHBW Ravensburg geladen. Und gekommen waren sowohl ein gutes Dutzend hochkarätiger Referenten als auch viele Fachkräfte und Verantwortliche aus den Bereichen Produktion, Arbeitsvorbereitung, Industrial Engineering, Supply Chain Management und Industrie 4.0. Digitalisierung und Nachhaltigkeit waren dabei bestimmende Themen. Ebenso wie die Agilität, um mit einer wachsenden Unbeständigkeit besser zurechtzukommen.

Was passiert, wenn eine Produktion nicht mehr wie am Schnürchen funktioniert, haben die vergangenen Jahre gezeigt. Als globale Lieferketten stockten und so manche Produktion aussetzte. Dies sprach auch Herbert Dreher in seiner Begrüßung an.

Stefan Nöken, 15 Jahre lang in der Konzernleitung der Hilti AG tätig, machte daher deutlich, warum das Thema Produktion dringend auf die strategische Agenda gehört. Um eben robuste Supply Chains auf der Agenda ganz nach oben zu stellen. „Single source“ wird keine Option mehr sein.

„Die“ Herausforderung in der Produktion für Nöken und für viele der Referenten ist die Digitalisierung ‐ Künstliche Intelligenz, das Internet der Dinge (IoT), Smart Factory und Smart Operations sind hier die Stichworte. Ebenso die Nachhaltigkeit, die sich zum integralen Bestandteil entwickelt. Zum technischen Know-how dazu kommt die Notwendigkeit, schnell und agil auf die vielen Veränderungen zu reagieren.

Wie viele dieser Herausforderungen in der Praxis angegangen werden, dafür gab es viele motivierende Beispiele von den Referenten. Thomas Dietmüller, Leiter des ZDP, zeigte in seinem Vortrag, dass auch eine Hochschule wie die DHBW ihren Auftrag sieht. Mit der Zukunftsfabrik Bodensee bauen die Studierenden aktuell in vielen Projektarbeiten eine smarte Produktion auf.