Digitalisierung am SBBZ geht einen großen Schritt voran

Am Dienstag, 12. Dezember, wurden am SBBZ-Lernen Bad Waldsee sechs Klassenzimmer digital ausgestattet. In enger Zusammenarbeit mit der IT-Abteilung und der Stadt Bad Waldsee als Schulträger wurden neue Präsentationsmedien beschafft und in den sechs Räumen reibungslos verbaut.

Ein besonderer Dank gilt hier der IT-Abteilung der Stadt Bad Waldsee, die schon in den Wochen zuvor intensiv plante, die Geräte beschaffte und die zeitliche Koordinierung perfekt übernahm. In Zeiten stark belasteter kommunaler Haushalte freue ich mich über die bereitgestellten finanziellen Mittel zur Digitalisierung der Schulen in Bad Waldsee und die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Mit den sechs digital ausgestatteten Klassenzimmern ist das SBBZ-Lernen nun einen großen Schritt weiter in Richtung digitalen Unterricht gekommen. Mit den bereits vorhandenen zehn Endgeräten für Lehrerinnen und Lehrer und den zehn Endgeräten für Schülerinnen und Schüler, sowie dem flächendeckenden W-Lan im Gebäude kann der Unterricht nun pädagogisch weiterentwickelt und digital ergänzt werden. Gezielte Förderung der Schülerinnen und Schüler ist auf dieser Basis noch passgenauer möglich. Zudem ist die Medienbildung in unserer heutigen Zeit und in der Gesellschaft immer wichtiger und sollte möglichst früh vermittelt und gefördert werden.

Um mit dem stetigen Wandel und der Weiterentwicklung im digitalen Bereich mithalten zu können, habe ich die Zukunft im Blick und freue mich auf die weiteren Schritte im Bereich Digitalisierung der Schulen.