Digitale Bürosimulation im Unterricht

Das Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte (Berufliche Schulen und Gymnasium) in Weingarten hat mit angehenden Lehrern im Fach Betriebswirtschaftslehre die Einsatzmöglichkeiten der Bürosimulation LUCA Office im Wirtschaftsunterricht erkundet und erprobt.

„Der Referenzrahmen Schulqualität Baden–Württemberg gibt vor, dass die Lern– und Bildungsangebote dazu beitragen sollen, die Schüler zu befähigen, die Zukunft in einer globalisierten digitalisierten Welt aktiv, eigenverantwortlich und verantwortungsbewusst zu gestalten“, erwähnt Seminarleiter Jan Wischmann und stellt somit den Bezug zur Verwendung der LUCA–Office–Simulation in der Lehrkräfteausbildung in Weingarten her.

Im Rahmen ihrer Ausbildung in der Abteilung Berufliche Schulen erhielten 25 angehende Lehrkräfte unter der fachkundigen Anleitung von Frau Gentner (Universität Mannheim) eine intensive Schulung. Daneben wurden didaktische und methodische Möglichkeiten diskutiert um realitätsnahe Arbeitsszenarien mit gängigen Büroanwendungen für die Schüler zu gestalten und diese somit auf die Anforderungen der modernen Arbeitswelt vorzubereiten. Zusätzlich ermöglicht das Programm die individuellen Lernfortschritte der Schüler bei der Bearbeitung zu erkennen.

Die Ausbilder des Fachbereichs Wirtschaft mit dem Bereichsleiter Prof. Claus Mathes haben mit dem Einsatz dieser Bürosimulation in der Lehrkräfteausbildung dazu beigetragen, Schülern bestmöglich auf die Anforderungen der modernen Arbeitswelt vorzubereiten und ihnen die erforderlichen Fähigkeiten und Kompetenzen zu vermitteln.