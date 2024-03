Was macht die hohe Kunst der Kabarettisten in der sogenannten „Kleinkunst“ aus? Es ist die richtige Mischung von Professionalität, Originalität, Spontanität und Aktualität, verbunden mit einer wirksamen Botschaft: So geschehen wieder einmal am Samstagabend im gut besuchten Adlersaal beim Premierenauftritt von Annette Kruhl, die mit ihrem Programm „Männer, die auf Handys starren“ nach gut zweistündigem, dichten Musikkabarett ein hoch zufriedenes Publikum hinterließ.

Besonders „punkten“ konnte hier die seit 25 Jahren Wahlberlinerin und in unseren Gefilden noch nicht so bekannte Künstlerin mit ihren selbst komponierten Songs, wie „Oh Handy“ und „Saturday night“. Souverän überbrückte sie in den Zugaben eine technische Panne bei prächtigen Persiflagen über Helene Fischer und Andrea Berg, die den Saal zu Ovationen hinrissen.

Kraftvoll und charmant

Zu beobachten ist hierbei, dass die erfahrene Entertainerin, Autorin, Songwriterin und Moderatorin mit ungebrochener Lust und praller Kraft auf der Bühne agierte und mit feinem, femininem Charme ihre Zuhörer faszinierte. Vor allem in deren vorderen Reihen wurde es besonders „heiß“, wenn es hieß „Rolf, mach‘ das Saallicht an“ und die Protagonistin die Stufen herabschritt. Auch stark waren hierbei ihre „Befragungen“ und die damit verbundenen, spontanen Kommentare.

Sehr deutlich kam auch dabei zutage, wie massiv der „kleine Zauberkasten Handy“ mittlerweile in weiten Kreisen das Leben beeinflusst und man dabei in Gefahr läuft, „dessen Magie und Zauber zu verlieren“. Deshalb der abschließende Appell von Annette Kruhl: „Werft Eure Handys auch mal weg und löscht unsinnige Apps. Sucht den direkten Kontakt und spart nicht mit Anerkennung.“

Wie wahr gerade Letzteres an einem keineswegs „nur netten“, sondern „Kruhl“-starken Abend , der auf eine baldige Fortsetzung setzen lässt.