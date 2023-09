Die Herbstsaison auf der Live–Bühne in Dietmanns hat begonnen. Der Verein „Kleinkunstbühne Adler Dietmanns“ setzt dabei auf ein etwas schmaleres, aber qualitativ hochwertiges Programm mit bekannteren Namen.

Sieben statt üblicherweise zehn Veranstaltungen werde es bis Dezember geben, sagt Vorsitzender Dieter Hierlemann. „Das inflationäre Angebot von Kleinkunst in unserer Region macht keinen Sinn“, blickt der Dietmannser schon seit längerem sorgenvoll auf die wachsende Kleinkunstkonkurrenz in der Umgebung. Damit, so befürchtet er, „klaue“ man sich gegenseitig das Publikum.

Schlechte Karten für Nachwuchs

Mit der Verpflichtung bekannter Namen reagiert der erfahrene Kleinkunst–Veranstalter zudem darauf, dass das Publikum für junge Künstler scheinbar nicht vorhanden ist. „Der Nachwuchs tut sich schwer, er hat hier nicht die besten Chancen. Das ist nicht schön für die jungen Leute, aber ich kann die Leute ja nicht mit dem Schubkarren hierher bringen“, so Hierlemann bedauernd.

Weil sich die Veranstaltungsreihe für den Kleinkunstverein aber letztlich rechnen muss, wurden Künstler verpflichtet, die für einen gut besuchten Adlersaal sorgen sollten. Für den Besuch entscheiden sollte man sich dabei frühzeitig. Am Wochenanfang der jeweiligen Veranstaltung wird Hierlemann anhand der vorliegenden Reservierungen entscheiden, ob der Auftritt stattfindet oder nicht. Reservierungen sind per Mail an info@adler–dietmanns und telefonisch unter 07564/91232 möglich.

Der Gankino Circus

Begonnen hat die Herbstsaison bereits am vergangenen Samstag mit dem Auftritt von Sabine Essich. Weiter geht’s am Samstag, 16. September, 20.30 Uhr, mit der Gruppe Gankino Circus und deren Programm „Bei den Finnen“. „Die wilde Meute aus dem fränkischen Dietenhofen präsentiert ein gewohnt aberwitziges und musikalisch–kabarettistisches Spektakel der Extraklasse. Die kauzigen Charakterköpfe glänzen mit hinreißend verqueren Bühnengeschehen und einer großen Portion von provinziellem Wahnsinn“, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt kostet 25 Euro.

Lucy van Kuhl

Bereits Anfang 2019 hat Hierlemann Lucy van Kuhl für die Live–Bühne verpflichtet. Dann kam Corona. Nun aber ist es soweit. Am Samstag, 30. September, 20.30 Uhr, gastiert die Kölnerin in Dietmanns. „Auf den zweiten Blick“ heißt das Programm der Chansonnière. „Sie beglückt uns am Piano mit ihren tiefschürfenden und nachdenklichen Texten“, schreibt Hierlemann dazu. Der Eintritt kostet 25 Euro.

Patrizia Moresco

„Overkill“ hat Patrizia Moresco ihr aktuelles Programm genannt. Dieses wird sie am Samstag, 28 Oktober, 20.30 Uhr, präsentieren. Die in Berlin lebende Italienerin mit schwäbischem Migrationshintergrund sei „spektakulär“, so der Kleinkunstverein: „Eine Frau, ein Wort, ein Gag — immer groß und niemals artig. Ungebremste Spielfreude mit vollem Körpereinsatz prägen die provokante und brüllend komische Show der Comedy–Granate.“ Der Eintritt kostet 25 Euro.

Faltsch Wagoni

Das Duo Faltsch Wagoni gibt sich am Samstag, 18. November, 20.30 Uhr, wieder einmal im „Adler“ die Ehre. „Das faszinierend charismatische Duo beglückt uns mit den Preziosen aus seinermusikalischen und sprachlichen Schatzkammer. Der reimende Sprachartist und die quicklebendige Ganzkörperpercussionistin mäandern brillant, intelligent und hochmusikalisch durch unsere Gesellschaft“, schreibt der Veranstalter. „Palast abwerfen“ heißt ihr Programm. Der Eintritt kostet 25 Euro.

Gruppe Hiss

„Überall daheim“ ist laut ihrem Programmtitel die Gruppe Hiss. Auch sie in Dietmanns keine Unbekannte. Hierlemann freut sich auf den Samstag, 2. Dezember, 20.30 Uhr: „Da erwartet uns wieder eine wilde und kühne Mischung aus Walzer und Blues, Folk und Ska, Polka und Roll, Taiga–Twist und Texas–Tango von einer Band, die hochmusikalisch immer wieder eine Liebeserklärung an den Humor und das Leben auf die Bühne zaubern.“ Der Eintritt kostet 25 Euro.

Hauptkerle Ltd.

Das Duo Hauptkerle Ltd. ist auch Stammgast auf der Live–Bühne. Es beschließt die Dietmanner Herbstsaison am Samstag, 16. Dezember, 20.30 Uhr, mit „Hauptsach’ Hauptkerle“. Wenn sich das oberschwäbische Kult–Comedy–Duo „durch den Abend blödelt, muss das Zwerchfell Überstunden machen“, verspricht Hierlemann. Der Eintritt kostet 20 Euro.