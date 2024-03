Auftritt von Mark’n’Simon im Adler in Dietmanns

„Poptimistic MusiComedy“ von Mark’n’Simon gibt es am Samstag, 30. März, 20.30 Uhr, auf der Adler-Livebühne im Gasthaus Adler in Dietmanns. Die Dauerbrenner der Pop-Musik-Persiflage aus Irland und Wales bespaßen die Bühne wie immer am Karsamstag mit schrägen Songs, bizarren Outfits und unglaublicher Musikalität - ganz nach dem Motto: je älter, desto durchgeknallter, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt kostet 25 Euro.