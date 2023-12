Bevor das Jahr zu Ende geht, erinnern wir uns an diejenigen, die 2023 von uns gegangen sind. Zu ihnen zählen auch ganz besondere Persönlichkeiten, die sich mit ihrem Engagement im Kreis Ravensburg und darüber hinaus bekannt und beliebt gemacht haben.

Manche von ihnen starben viel zu jung und überraschend. Es haben längst nicht alle in dieser Aufzählung Platz gefunden. So gilt die Liste auch als Anregung, nochmal für sich, an die Menschen zu denken, von denen wir in diesem Jahr Abschied nehmen mussten.

Rupert Steinle Stadtrat in Leutkirch

Mehr als 25 Jahre lang war Rubert Steinle Teil des Wuchzenhofener Ortschaftsrates. Seit 2014 engagierte er sich zudem im Leutkircher Gemeinderat in der Fraktion der Freien Wähler. Der Landwirt aus Luttolsberg schied Anfang des Jahres plötzlich aus dem Leben.

Steinle, dessen optisches Markenzeichen sein langer weißer Bart war, wurde 68 Jahre alt. Kurz vor seinem Tod hatte er für sein großartiges ehrenamtliches Engagement noch die silberne Ehrennadel des Städte- und Gemeindetages Baden-Württemberg überreicht bekommen.

Hier geht es zum Nachruf auf Rupert Steinle.

Helmut Werdich Unternehmer aus Wangen im Allgäu

Sein Name verrät es bereits: Helmut Werdich hat ein kleines Schuhhaus aus Wangen im Allgäu zu einem namhaften Unternehmen gemacht. Anfang März starb er im Alter von 89 Jahren.

Ihn kennen viele als den Unternehmer, der eine Werdich-Filiale in der Region nach der anderen öffnete. Doch er selbst hatte einst das Handwerk des Schuhmachers gelernt und er wollte den Kontakt zu seinen Mitarbeitern nie verlieren. Für sein Engagement in der Branche erhielt Helmut Werdich das Bundesverdienstkreuz am Bande.

Der Unternehmer war einst Schuhverkäufer in New York. Mehr zum Werdegang von Helmut Werdich gibt es hier.

Lilo Steinmetz Waldseer Schulsekretärin

Ganze Generationen Schüler, Lehrkräfte und Eltern sowie viele Musikschüler werden sich an ihre „Lilo“ erinnern. Die langjährige Schulsekretärin Lilo Steinmetz ging am 4. April im Hospiz von uns, kurz vor ihrem 78. Geburtstag.

Mehr als 25 Jahre lang war Lilo Steinmetz der sympathische Dreh- und Angelpunkt im Sekretariat des Waldseer Gymnasiums, bis sie 2006 in die Jugendmusikschule wechselte. Trotz mehrerer Erkrankungen blieb sie bis vor wenigen Jahren im Dienst.

Was die Schulsekretärin auszeichnete, gibt es im Nachruf von Lilo Steinmetz zu lesen.

Rolf Wilhelm Weingartener Rektor und Sportfunktionär

Segeln, Tennisspielen, Wandern, sich mit Freunden treffen, das hat sich Rolf Wilhelm für seinen „Ruhestand“ mit Achtzig vorgenommen. Nicht mal zwei Jahre sollte diese Zeit dauern. Am 30. April verstarb der ehemalige Rektor der Talschule und Sportverbandsvorsitzende der Stadt Weingarten im Alter von 81 Jahren.

Rolf Wilhelm war auch maßgeblich an der Gründung der deutschlandweit nachgeahmten Kinder- und Jugendsportschule beteiligt. Letztere führte er bis 2022. Für dieses Engagement wurde er 2017 mit der Bürgermedaille geehrt.

Hier gibt es einen Blick auf die Verdienste von Rolf Wilhelm.

Albert Morgen Feuerwehr Ehrenkommandant in Isny

48 Jahre lang war Albert Morgen Mitglied der Feuerwehr Isny. Im Juli ist der Ehrenkommandant völlig überraschend im Alter von 69 Jahren gestorben. Wenige Tage zuvor war er noch mit seinen Kameraden im Spielmannszug beim Kinderfestzug durch Isny mitgelaufen.

Als Stadtbrandmeister hatte Morgen eineinhalb Jahrzehnte lang die Hauptverantwortung inne. In diese Zeit fiel zum Beispiel die Eröffnung des Felderhaldetunnels und den damit verbundenen ganz neuen Herausforderungen.

Für einen letzten Gruß an den Ehrenkommandanten versammelten sich die Feuerwehrkameraden. Wie dieser aussah, gibt es im Nachruf von Albert Morgen zu lesen.

Josef Dreier Schulleiter in Wangen im Allgäu und Politiker

Der langjährige Leiter der Kaufmännischen Schulen in Wangen war eine der herausragenden politischen Persönlichkeiten des Allgäus und des Landkreises Ravensburg. Mitte Juni ist er im Alter von 91 Jahren gestorben.

Ohne ihn würde es kein Wirtschaftsgymnasium geben, hieß es 2018 zum 50-jährigen Bestehen des Beruflichen Schulzentrums Wangen. Doch der Höhepunkt seiner Karriere spielte in Stuttgart. 1992 wurde er in die Landesregierung berufen. Dort war er vier Jahre lang als Staatssekretär im Ministerium für Wissenschaft und Kunst tätig.

Mehr Eindrücke aus dem über 90 Jahre langen Leben von Josef Dreier, gibt es hier.

Siegfried Scharpf Ravensburger Lokalpolitiker

Einen Lokalpolitiker wie ihn wird es nicht mehr geben. Siggi Scharpf war Kaminkehrer von Beruf, Boxer im Schwergewicht, Marathonläufer, Weltverbesserer und vor allem eines: Familienmensch. Er war Vater von zehn Kindern und Großvater von 15 Enkeln.

Am 19. Oktober ist der 67-Jährige unerwartet verstorben. Sich selbst bezeichnete er als „radikal“, „halsstarrig“ und „egoistisch“. Weil er „fassungslos“ über „unsere politische Kultur“ war, ging der gebürtige Bad Wurzacher 2016 sogar in den Hungerstreik.

Was ihn sonst noch auszeichnete, steht im Nachruf von Siggi Scharpf.

Manuel Natterer Unternehmer aus Aichstetten

Das Familienunternehmen Jamara mit Sitz in Aichstetten hat ihren erst 35 Jahre alten Chef verloren. Manuel Natterer starb Mitte November. Er hatte die Modellbau- und Spielwaren-Firma seines Vaters Erich Natterer Ende 2014 übernommen.

Für die Belegschaft soll er weit mehr als ein Chef gewesen sein. Er hat stets dafür gesorgt, dass sie sich nicht nur als Mitarbeiter, sondern als Teil einer großen Familie fühlen konnten, heißt es in ihrer Traueranzeige.

Hier geht es zum Nachruf auf Manuel Natterer.