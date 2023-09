Dienstjubiläum am Studienkolleg St. Johann Blönried

Schulleiter Marc Grünbaum freute sich zum Schuljahresanfang, einigen geschätzten und engagierten Kolleginnen und Kollegen zum Dienstjubiläum gratulieren zu dürfen.

Ulrike Schmid leitet seit 30 Jahren das Tagesheim in Blönried. Sie prägt seit vielen Jahren das Schulleben des Blönrieder Gymnasiums und ist auch mit Präventionsaufgaben betraut. Ruben Auchter darf sein 25–jähriges Dienstjubiläum feiern. Er unterrichtet die Fächer Latein und katholische Religion. Eveline Rimmele und Pierre Groll freuen sich über ihr 20–jähriges Dienstjubiläum. Evi Rimmele unterrichtet Mathematik und Sport, Pierre Groll unterrichtet die Fächer Deutsch und Geschichte. Er ist auch einer der Leiter des Theaters Blönried. Seit zehn Jahren ist Judith Pauer als Biologie–und Chemielehrerin am Studienkolleg. Doris Frick freut sich ebenfalls über zehn Jahre Dienstzeit am Blönrieder Gymnasium. Sie ist als Mitarbeiterin im Tagesheim tätig.