Die Zieglerschen feiern 20 Jahre Seniorenzentrum Bad Waldsee

Mit viel Musik, einem tollen Programm und leckerem Essen haben Bewohnerinnen, Bewohner, Angehörige, Mitarbeitende, Kindergartenkinder und Freunde des Hauses das 20-jährige Bestehen des Seniorenzentrums der Zieglerschen in Bad Waldsee gefeiert.

In seinem Grußwort erinnerte Geschäftsführer Sebastian Köbbert an den Start des Hauses am Klosterhof und an den herausfordernden Umzug während der Corona-Phase. Er dankte allen Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen für ihren unermüdlichen Einsatz in der Altenhilfe der Zieglerschen, dem zwischenzeitlich größten Geschäftsfeld des diakonischen Sozialunternehmens.

Bereits 2003 haben die Zieglerschen am Klosterhof in Bad Waldsee einen Neubau erstellt, der neben 33 stationären Pflegeplätzen auch zehn pflegenahe Wohnungen bot, jedoch später den Vorschriften der Landesheimbauverordnung nicht mehr entsprach. Im April 2021 erfolgte deshalb der Umzug in das neue und moderne Gebäude in der Seidenstraße mit einem deutlich vergrößerten Angebot, nämlich 56 stationären Pflegeplätzen in modernen Einzelzimmern, sechs Kurzzeitpflegeplätzen, zehn Plätzen für die Tagespflege und sieben pflegenahen Wohnungen.

Bernhard Schultes überbrachte bei der Jubiläumsfeier als ehrenamtlicher Stellvertreter des Oberbürgermeisters die Grüße der Stadt und lobte das vielfältige und stimmige Konzept der Zieglerschen: „Sie sind mit ihren Angeboten ein wichtiger Pfeiler in der Altenhilfe vor Ort!“

Kinder des evangelischen Kindergartens Bad Waldsee, mit dem die Einrichtung schon seit vielen Jahren eine freundschaftliche Kooperation unterhält, erfreuten mit einem tollen Regenbogentanz, einem selbst gebastelten großen Bild und süßen Herzchen für alle Anwesenden.

Bevor die Showtanzgruppe des Tanzzentrums Allgäu mit flotten Tänzen begeisterte, forderten die Pfarrer Jan Gruzlak (evangelische Kirche) und Pater Vogel (katholische Kirche) die Anwesenden in ihrem geistlichen Impuls auf, auch die positiven Bilder über das Älterwerden zu teilen und ‐ an die Mitarbeitenden gerichtet ‐ sich immer wieder eigene Freiräume zu suchen und die eigenen Bedürfnisse im Auge zu behalten.

Stellvertretend für alle Mitarbeitenden überreichte Regionalleiter Gerhard Straub einen bunten Blumenstrauß an Einrichtungsleitung Juliane Hopffer. Diese hatte wiederum gemeinsam mit Pflegedienstleitung Isabelle Heinzl Blumen als Dankeschön für alle Mitarbeitenden im Gepäck.