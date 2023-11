Die Vielfalt zur Schau getragen

Burgunder, Alaska, Havanna, Holländer ‐ das klingt erst mal nach einer halben Weltreise, aber es geht um Rassekaninchen. Sie alle und viele andere mehr konnten kürzlich an einem Wochenende in der Stadthalle in Aulendorf im Rahmen der Lokal- und Vergleichsschau des Kleintierzuchtvereins Z4 bewundert werden. Unsere befreundeten Vereine von Bad Saulgau, Bad Wurzach und Ravensburg hatten einen erheblichen Anteil an der Vielfalt der ausgestellten Tiere. Viele Familien fanden den Weg in die Stadthalle, wo sie leckeres Mittagessen und feinste Torten genießen konnten. Auch die Tombola mit 600 Preisen lockte Groß und Klein. Am Sonntagnachmittag führte Adrian Schob zum ersten Mal in seiner Rolle als Vorstand des Kleintierzuchtvereins die Preisverleihung für die ausgestellten Zuchtgruppen durch.

Geprägt von vielen fachlichen Gesprächen der Besucher mit unseren Züchtern war die Schau für uns, den Verein Z4, ein voller Erfolg. Außerdem freuen wir uns sehr, dass einige neue junge Züchter und auch einige passive Mitglieder dem Verein beigetreten sind. Wir bedanken uns bei allen, die uns besucht haben und besonders auch bei allen, die uns unterstützt und geholfen haben.