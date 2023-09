Die Tischtennisabteilung startet in die neue Saison

Eine unruhige Vorbereitung in die neue Saison 23/24 erlebte die Tischtennisabteilung der SG Aulendorf. Galt es nicht nur, die 5 Herrenmannschaften, die Damen- zusammen mit den 7 Jugendmannschaften bestmöglich in die Saison zu schicken, sondern viel nervenzehrender war der Verlust der Spielstätte in der Schulsporthalle, welche grundsaniert wird, bis hier eine Lösung gefunden wurde, welche den Ansprüchen einigermaßen gerecht werden konnte.

Herren I ‐ Verbandsliga

Vor einer großen Herausforderung steht die 1.Herrenmannschaft der SGA. Konnte man den lang gehegten Traum mit der Meisterschaft und dem Aufstieg aus der Landesliga in die Verbandsliga endlich verwirklichen, so sind die Voraussetzungen für eine ruhige Saison alles andere als optimal. Zum einen wird das Team nicht immer in Bestbesetzung antreten können, zum anderen dürfte der Heimvorteil nicht so wie gewohnt zum tragen kommen. Doch mit den Fans im Rücken soll auch die Grundschulsporthalle eine Festung werden, wo man die nötigen Punkte einfahren möchte, denn alles andere als das Ziel Klassenerhalt wäre utopisch. Als Favoriten dürften der SV Böblingen, die TTC Mühringen und die TTF Altshausen gelten. Die SGA tritt in folgender Aufstellung an: 1. Nico Arnegger, 2. Florian Henne, 3. Lukas Wahlbrink, 4. Marius Müller, 5. Alberto Kösel-Munoz, 7. Robin Fischer, 8. Daniel Jurow, 9. Paolo Petrino

Herren II ‐ Landesklasse

Etwas Einmaliges hat die Zweite mit der Meisterschaft in der Bezirksliga in der vergangenen Saison erreicht. Noch nie in der 76-jährigen Vereinsgeschichte spielte eine Zweitvertretung in der Landesklasse, einer über dem Bezirk eingeordneten Klasse im Verband TTBW. Eine reizvolle Aufgabe, aber auch eine extrem hohe Hürde dürfte das Saisonziel Klassenerhalt darstellen, dem sich die SGA-Männer mit Leidenschaft und Trainingsfleiß entgegenstemmen wollen. Als Favoriten gelten der TSV Laupheim, die TSG Leutkirch, der SV Amtzell und je nach Aufstellung die Reserve des Bundesligisten TTF Ochsenhausen. Dem Ziel Klassenerhalt stellen sich: 1. Robin Fischer, 2. Daniel Jurow, 3. Paolo Petrino, 4. Jakob Gebele, 5. Reiner Melk, 6. Benedikt Schmotz und 7. Donato Petrino

Die weiteren Teams: Herren 3 (Bezirksklasse), Herren 4 (Kreisliga B), Herren 5 (Kreisliga D), Damen 1 (Bezirksliga)