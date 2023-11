Die SGA hat Stadion geputzt

Die SG Aulendorf Fußball 1920 hat am Samstag, 4. November, wieder die Aktion „Stadionputzete“ auf der Stadionanlage am Lehmgrubenweg erfolgreich durchgeführt.

Ab 10 Uhr waren einige Vereinsfunktionäre und viele Spielerinnen und Spieler der Aulendorfer Frauen und Herrenmannschaften wieder sehr aktiv, um die Stadionanlage mit dem Stadionnebenplatz und der weiteren Außenanlagen um die Stadiongaststätte wintertauglich zu machen. In erster Linie wurden Aufräumtätigkeiten von den Helfer und Helferinnen durchgeführt. Aber auch die Gerätecontainer sowie Umkleidekabinen et cetera wurden wieder in einen schönen Zustand gebracht.

Damit bringt die SG Aulendorf Fußball 1920 erneut klar zum Ausdruck, für diese tolle Sportanlage Eigenleistungen zu erbringen, um deren Erhalt und guten Zustand weiter so beizubehalten wie bisher. Seit einigen Jahren unterstützt die SG Aulendorf Fußball mit der Stadionputzete die Stadt Aulendorf und hilft mit, dass diese außerordentliche schöne Anlage in einem super Zustand bleibt.

Ein besonderer Dank gilt allen aktiven Helfer*innen sowie der Stadt Aulendorf für die Bereitstellung der Gerätschaften für die Arbeiten. Des Weiteren möchten sich die Fußballer beim städtischen Bauhof für die ganzjährige Unterstützung (das Mähen der Sportplätze und auch der Außenanlagen und so weiter) recht herzlich bedanken.