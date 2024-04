Die SG Aulendorf Fußball trauert um Alfred Ohlinger

Die SG Aulendorf Fußball 1920 e.V. trauert um ihr Ehrenmitglied, ihren langjährigen Funktionär und Macher Alfred Ohlinger. Jahrzehntelang half Alfred mit, dass das Vereinsleben innerhalb der großen Fußballerfamilie aber auch neben dem Fußballspiel vielseitig gelebt wurde. Er war als Macher über 48 Jahre lang der Organisator aber auch tatkräftiger Helfer der Altpapier und Altglas Sammlungen. Darüber hinaus war Fred Ohlinger langjähriger stellvertretender Vorsitzender, Pressewart und Stadionsprecher. Wenn es etwas zu arbeiten und organisieren gab war er immer tatkräftig zur Stelle und packte an. Ebenso war er stets bemüht neue Einnahmequellen für seine Fußballer zu erschließen. In den letzten Jahren war er immer noch regelmäßig bei den Spielen der SG Aulendorf als Gast und Fan zu sehen. Leider ließ sein Gesundheitszustand in den vergangenen Monaten einen Stadionbesuch nicht mehr zu. Nun ist er vor ein paar Tagen leider im Alter von 83 Jahren von uns gegangen. Die Gedanken der gesamten Fußball Familie sind in diesen schweren Stunden bei seiner Ehefrau und seinen Kindern. Die SG Aulendorf Fußball ist tieftraurig über den Tod und den Verlust ihres langjährigen Freundes und Macher. Lieber Fred, wir werden dich nie vergessen und dein Andenken stets in Ehren halten.

Im Namen des Vorstand

SG Aulendorf Fußball 1920 e.V.

(Wolfgang Schäffler Pressewart der SGA)