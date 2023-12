Ein Auto treibt bei Aitrach auf der Iller - mit seinem Fahrer auf dem Autodach. Ein Mann hängt mit seinem Wagen auf einem Steinpoller in Weingarten fest. In diesem Jahr kam es zu einigen schrägen Verkehrsunfällen im Kreis Ravensburg. So kurios die Fälle klingen mögen, sie geben einem auch zu denken und mahnen zur Vorsicht auf den Straßen.

Steinpoller stoppt Betrunkenen

20. Oktober 2023 in Weingarten: Ein junger Mann wollte eigenen Angaben zufolge in Weingarten Zigaretten holen, bequem mit dem Auto. Dabei hatte er zu diesem Zeitpunkt gar keinen Führerschein. Das ist nicht mal das Schlimmste an der Sache. Der 22-Jährige war auch noch betrunken unterwegs, wie aus dem Polizeibericht hervorgeht.

Die Feuerwehr Weingarten hob den Wagen mithilfe eines Kranes vom Steinpoller herunter. (Foto: Feuerwehr Weingarten )

Beim Zigarettenautomaten kam er nie an. Ein etwa 40 Zentimeter hoher Steinpoller nahe der Basilika hielt den jungen Fahrer auf. Er kam zum Stehen, das Fahrzeugheck ragte in die Luft. Weil der Wagen festhing, musste sogar die Feuerwehr anrücken. Der Mann wurde angezeigt.

Gas mit Bremse verwechselt

31. Oktober 2023 in Ravensburg: Ein 85 Jahre alter Mann fuhr an der Kreuzung Georgstraße/Meersburger Straße über eine rote Ampel. Eine Polizeistreife beobachtete ihn dabei und wollte den Senior kurz darauf in der Escher-Wyss-Straße kontrollieren, wie es im Polizeibericht heißt. Statt rechts anzuhalten, beschleunigte der Fahrer allerdings.

Unfallflucht bei jedem fünften Verkehrsunfall Die Statistik für Verkehrsunfälle in 2023 ist laut Polizei noch nicht abgeschlossen. Die Beamten geben aber schon jetzt Einblick in die Zahlen: Insgesamt registrierten sie eine hohe vierstellige Anzahl an Verkehrsunfällen im Landkreis Ravensburg. „Jeder fünfte Verkehrsunfall ist eine Unfallflucht“, sagt der Ravensburger Polizeipräsident Uwe Stürmer. „Wenn das Kennzeichen liegen geblieben ist, ist das besonders originell.“ Es sei aber auch schon vorgekommen, dass Betrunkene mit ihrem Auto zum Polizeirevier gefahren sind, um eine Anzeige aufzugeben. Schließlich hätte die Person wegen Alkohol am Steuer selbst eine Anzeige bekommen. „Da müsste man eigentlich denken, das macht man nicht“, sagt Uwe Stürmer.

Der Wagen des 85-Jährigen kollidierte mit einem am Straßenrand abgestellten Fahrzeug und schob dieses auf ein weiteres geparktes Auto. Im Nachgang stellte sich heraus: Der Senior wollte nicht etwa fliehen. Er hatte lediglich das Gaspedal mit der Bremse verwechselt. Der 85-Jährige blieb unverletzt. Doch es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Keine freie Fahrt für die Feuerwehr

3. November 2023 nahe Amtzell: Auf einem Hof in Untermatzen bei Amtzell wurde an diesem Abend ein Großbrand gemeldet. Eine Scheune stand in Flammen. Ausgerechnet bei einem Großeinsatz wie diesem wurde die Amtzeller Feuerwehr in einen Verkehrsunfall verwickelt.

Häufigsten Unfallursachen 2023 im Kreis Die häufigsten Ursachen von allen Unfällen, die einen Sach- und/oder Personenschaden im Kreis Ravensburg zufolge hatten, sind: Wild auf der Fahrbahn (circa 16 Prozent), Fehler beim Wenden oder Rückwärtsfahren (circa 16 Prozent) und nicht ausreichender Sicherheitsabstand (circa 8 Prozent). Letzteres sei nach Angaben der Polizei häufig der Grund für Auffahrunfälle, mitunter käme es zu schlimmeren Folgen. Schaut man sich nur die Verkehrsunfälle an, bei denen Menschen verletzt wurden, sehen die häufigsten Ursachen anders aus: Ein Verkehrsteilnehmer missachtet die Vorfahrt (circa 16 Prozent). Die Unfallbeteiligten waren zu schnell unterwegs (circa 12 Prozent). Der Abstand zum davor fahrenden Verkehrsteilnehmer war zu gering (circa 8 Prozent). (led)

Ein Mannschafts-Transportwagen war mit einigen Feuerwehrleuten gerade auf dem Weg zum Einsatz. Obwohl sie mit Blaulicht und Sirene unterwegs waren, nahm ihnen ein Autofahrer die freie Fahrt auf die Bundesstraße 32. Der Feuerwehr-Lkw kollidierte schließlich mit dem Auto. Nach Angaben der Polizei wurde keine der beteiligten Personen ernsthaft verletzt. Auch der Brand konnte erfolgreich bekämpft und das angrenzende Wohnhaus gerettet werden.

Auto treibt auf der Iller

18. Dezember 2023 bei Aitrach: Glück im Unglück hatte ein 47 Jahre alter Autofahrer, der bei einem spektakulären Verkehrsunfall unverletzt blieb. Wie die Polizei mitteilt, kam der Mann am frühen Morgen bei Aitrach von der glatten Straße ab. Er fuhr einen Hang hinunter, überschlug sich und landete in der nahegelegen Iller.

Das Auto trieb im Fluss mehrere hundert Meter weit, bis es an einem Baumstamm zum Stillstand kam. Der 47-Jährige konnte sich aus dem Auto befreien und auf dessen Dach klettern. Dort wurde er von einem Großaufgebot an Freiwilliger Feuerwehr, DLRG und DRK gerettet. An dem Wagen, der bis zum Dach im Wasser einsank, entstand ein Totalschaden. Ein Abschleppunternehmen barg das Auto aus dem Fluss.