Die Narrenschmiede fördert närrische Talente

Am Donnerstag, 12. Oktober, fand der allererste Workshop der Narrenschmiede in der Ölmühle in Bad Waldsee statt. Die Narrenschmiede möchte Narren animieren, an der Fasnet kreativ zu werden. Egal ob auf der Straßen- oder der Ballfasnet. Die Macher der Narrenschmiede glauben daran, dass sie viel mehr Texte und Lieder schreiben und darbieten können, als es aktuell tun. Im Rahmen des ersten Workshops ging es rund ums Texten. Von Franz Daiber und Wolfgang Heyer gab es tolle Tipps und Tricks, wie jede/r einen Text interessant gestalten und ausbauen kann. Viele Übungen mit interessanten Aufgabestellungen haben den Teilnehmern gute Tipps gegeben und es wurde viel bei inhaltlich spaßigen Ergebnissen gelacht. Auch wenn sich noch viele Narren nicht angesprochen fühlen, wenn es um kreative Aktivität geht, so glaub die Narrenschmiede daran, dass es noch viele närrische Talente gibt. Deswegen ist unverbindlich reinschnuppern gern gesehen, unter Anderem am nächsten Workshop am 26. Oktober rund ums Liederschreiben. Alle Infos unter narrenschmie.de

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.