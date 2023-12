Die Musikkapelle Wolfegg begeistert beim Jahreskonzert

Der Vorabend des 1. Advents steht in Wolfegg jährlich im Zeichen der Blasmusik. Dabei lockt das Jahreskonzert der Musikkapelle Wolfegg Jahr für Jahr Musikinteressierte, Freunde und Gönner des Vereins in die örtliche Gemeindehalle. „Für mich ist das Konzert immer ein schöner Auftakt in die Adventszeit“, verrät ein Gast. Erstmals fand das Jahreskonzert unter dem Dirigat von Philipp Hohl statt, der im August die musikalische Leitung seines Heimatvereins übernahm. „Wir empfinden großes Glück und Dankbarkeit, dass Philipp nach 20 Jahren als aktiver Musikant sein F-Horn für uns gegen den Taktstock eintauschte“, sagt Vorstand Julian Eitler.

Für sein Debüt-Konzert hatte Dirigent Hohl ein vielfältiges Programm zusammengestellt: Bei „THE WITCH AND THE SAINT“ schlugen Herzen modern-konzertanter Töne schneller, während der „MUSSINAN-MARSCH“ und „ALPENKLANG“ wohl längst nicht nur bei Marsch- und Polka-Fans für Begeisterung sorgten. Freunde epischer Filmmusik kamen bei den Melodien aus „TRANSFORMERS“ auf ihre Kosten und die blasmusikalische Vertonung von „WIND OF CHANGE“ zeigte mit Solisten unterschiedlichen Alters, dass sich in einer Musikkapelle Generationen, Lebenswege und die Begeisterung zur Musik vereinen. Gleichwohl war auch der zweite Konzertteil ein wahrer Ohrenschmaus: Die Highland Pipes and Drums of Waldsee marschierten mit schottischen Dudelsack-Klängen unter Scheinwerferlicht und mystischem Nebel in die Halle ein. Gemeinsam zeigten sie mit der Musikkapelle Wolfegg einmal mehr, dass schottische und oberschwäbische Blasmusik hervorragend harmonieren. „Es ist uns jedes Mal eine Freude, gemeinsam mit der Musikkapelle Wolfegg vor einem solch tollen Publikum zu spielen.“, bedankte sich Pipe Major Frank Gühring bei den anwesenden Gästen.

Ein weiterer Dank sprach der Musikverein Wolfegg an diesem Abend dem ehemaligen Wolfegger Bäcker Gerold Heinzelmann aus. Für seine jahrzehntelange Treue als aktiver Musikant, Freund und großzügiger Gönner des Vereins wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. „Das hat heute so viel Spaß gemacht.“, kommentierten zwei junge Saxophonistinnen mit einem strahlenden Lächeln nach dem Konzert hinter der Bühne. Das können wir so nur bestätigen! Der Musikverein Wolfegg freut sich heute schon auf das nächste Jahr, wenn am Vorabend des 1. Advents die Gemeindehalle wieder mit Blasmusik erfüllt wird.