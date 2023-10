Die Laufgruppe Bad Waldsee beim Biberacher Genießerlauf

Laufen und Genuss war das Motto des sechsten Biberacher Genießerlaufes. Auch wenn es rund eine halbe Stunde vor Beginn des Events einen kräftigen Regenguss gab und die Temperaturen herbstlich-frisch waren, starteten 460 Teilnehmer, darunter drei Waldseer, auf der 21,098 Kilometer kurzweiligen Strecke. Vom Start am Marktplatz weg ging es für die Halbmarathonis in bester Stimmung durch das schöne Wolfental mit sanften Steigungen durch die abwechslungsreiche oberschwäbische Landschaft. Durch Wälder und Felder, mit Ausblick auf den heiligen Berg der Schwaben, den Bussen, über Reute nach Voggenreute, Ingoldingen, Grodt und durch Reute wieder durch das Wolfental zurück auf den Biberacher Marktplatz mit seiner mittelalterlichen Kulisse. Im Ziel erwartete jeden Finisher ein Glas Prosecco und eine Medaille. Bei Live Musik mit leckerem Essen und Trinken ließ man den sechsten Biberacher Genießerlauf gemütlich ausklingen.

Die Plätze der Waldseer HM Teilnehmer: Roman Schnetz, AK 60, in 1:44:00 h, Platz drei; Richard Köberle, AK 60, in 1:46:08 h Platz vier; Oswin Beurer, AK 60, in 1:57:14 h Platz zehn.

Um die 400 Teilnehmer wurden in den Teilnehmerlisten der Zweierstaffeln über je acht Kilometer aufgeführt. Die Zweierstaffeln mit dem Wendepunkt in Reute absolvierten: Beate Bell 00:39:11 h mit Christian Diem, 00:38:40 h, auf Platz 21; Astrid Stärk 00:47:43 h mit Frank Dargel, 00:35::32 h, auf Platz 35 von 200 Teams. Alle Teilnehmer waren sich einig: 2024 sind sie wieder dabei beim Biberacher Genießerlauf.