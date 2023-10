Die Laufgruppe Bad Waldsee beim 42. Eibsee-Herbstlauf

An den Fuß des höchsten Berges Deutschlands, der Zugspitze, reisten Richard Köberle und Roman Schnetz, um einen der letzten Wettkämpfe und Bergläufe in 2023 zu absolvieren.

Bei Kaiserwetter erfolgte der Start der 230 Läufer pünktlich um 10 Uhr am Schwimmbad in Grainau bei Garmisch-Partenkirchen. Die recht anspruchsvolle 12,2 Kilometer lange Strecke mit circa 370 Höhenmetern führt gleich nach dem Start mit knackigen Anstiegen auf herbstlichen Naturwegen zum idylisch gelegenen Badersee. Weiter durch den farbenprächtigen Zierwald und in einer großen Schleife rund um den traumhaften, sonnengefluteten Eibsee zum Ziel an der Talstation der Zugspitzbahn. Hier kamen Roman Schnetz in 01:04:06 Stunden auf Platz eins in der AK 60 und Richard Köberle in der AK60 auf Platz drei, in 1:07:25 Stunden ins Ziel. Zurück zum Auto nach Grainau ging es per Pedes auf einer interessanten 4,5 Kilometer Cross-Waldstrecke.

Ende Oktober ist immer „Drachenzeit“ im Siebengebirge. Das heißt der anspruchsvolle, schwere Natur-Erlebnislauf mit 26 Kilometern und circa tausend Höhenmetern mit Start und Ziel im Heinrich-Imbusch-Haus in Rosenau wendet sich an alle Teilnehmer, die hartes technisches Laufen in der freien Natur lieben und ihre Grenzen erleben möchten. Auf teils befestigten Wald- und Wanderwegen geht’s über die schönsten Berge des Siebengebirges: Ölberg, Erdmannshütte, Seufzerbrücke, Lohrberg, Löwenburg, Drachenfels und Petersberg. Silvia Gropper und Günter Leykum von der Laufgruppe Bad Waldsee stellten sich der Herausforderung mit Bravour. Silvia beendete den Lauf auf Platz zwei in der AK 55 in 02:56:43 Stunden; Günter Leykum in der AK 55 mit 02:36:31 Stunden auf Platz drei. Für 2024 stehen die Läufe jetzt schon auf der To-do-Liste von mehreren Läufern der Laufgruppe Bad Waldsee.