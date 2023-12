Die Jugend des TC Weingarten

Am vergangenen Sonntag war es wieder so weit: Die TCW-Jugend unternahm den traditionellen Kinoausflug als schönen Abschluss des Jahres. Tatsächlich trafen alle Kids pünktlich vor dem Burg Kino ein. Leider fiel die Schneeballschlacht mit Jugendwart Billy wetterbedingt aus. Nachdem alle Karten verteilt waren, stürmten wir endlich die Snackbar mit den XL-Getränken und Popcorn, so junge Sportler können schließlich ordentlich was essen.

Dieses Mal fiel die Wahl auf den Film „The Marvels“, was sich als gute Entscheidung herausstellte. Der Film war lustig und voller Action - alles in allem eine gute Mischung. Und so wie die Drei im Film als Team unschlagbar sind, ist auch die TCW-Jugend ein unschlagbares Super-Team. Nur hoffe ich, dass nach dem Film nicht jeder plötzlich eine Katzenphobie entwickelt.

Nach knapp zwei Stunden war dann tatsächlich das gesamte Popcorn und Trinken weg, der Film zu Ende, und alle wurden gut gelaunt wieder abgeholt.