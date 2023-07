Die Herzog–Philipp–Verbandsschule feiert ihre Abgänger

Am Abend des 14. Juli wurden 18 Zehnt– und vier Neuntklässler der Herzog– Philipp–Verbandsschule Altshausen feierlich verabschiedet. In der festlich geschmückten Mensa bot sich den Gästen ein fulminantes Programm, souverän und witzig moderiert von Annamaria Hartmann und Luca Zienecker (beide Klasse 10). Auch die Schulleiter Dr. Manuel Lutz und Michael Adam und der scheidende Elternbeiratsvorsitzende Thomas Strobel richteten das Wort an die Jugendlichen.

Höhepunkt der Feier war zweifellos die Übergabe der Zeugnisse durch Schulleitung und Klassenlehrer Daniel Bareth und Janine Mayer (beide Klasse 9) und Silke Weißenrieder (Klasse 10). Wir danken herzlich unserem Bildungspartner, der Firma Stadler, für die Verleihung der Technikpreise an Luca Zienecker und Josip Matusin und dem AGV Altshausen für die Stiftung der Preise für besonders gute Leistungen.

Des Weiteren geht ein großer Dank an den Rotary Club Bad Saulgau für die Stiftung des Sozialpreises, der Samuel Burger verliehen wurde. Luca Strobel und Luca Zienecker, die mit außerordentlichem Einsatz den Instagramkanal der Schule (@hpvaltshausen) bespielen und dafür kürzlich von Kultusministerin Schopper mit dem Landespreis für Medienbildung geehrt worden waren, erhielten den Sozialpreis für besonderes Engagement, gestiftet von Schulsozialarbeiterin Brigitte Reißer–Kerbstadt. Wir wünschen allen Abgängern das Allerbeste und freuen uns, wenn wir weiter von euch hören.